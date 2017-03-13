به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند خرم آبادی به پلیس آگاهی لرستان مبنی بر اینکه یک نفر مبالغ زیادی از وی کلاهبرداری کرده است، رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با راهنمایی مالباختگان و انجام کارهای اطلاعاتی متهم را در خرم آباد شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان اظهار داشت: متهم در بازجویی صورت گرفته به جرم خود اقرار و اذعان داشت ؛ از اعتماد مالباختگان سوء استفاده کرده و با معرفی خود به عنوان کارمند و مامور یکی از ادارات دولتی مبنی بر اینکه می تواند برای آنها با نازلترین قیمت، خودرو و سکه طلا تهیه کند با این شیوه از شهروندان مبلغ ۳۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.

سردار قنبری گفت: متهم در بازجویی های پلیسی به ۱۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.

وی با هشدار به متخلفان که اعمال مجرمانه آنها از دید پلیس مخفی نخواهد ماند، به شهروندان توصیه کرد که فریب کلاهبرداران را نخورند و به محض برخورد با اینگونه افراد مراتب را به پلیس اطلاع دهند.