لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی صرفه جویی و مصرف بهینه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان که ظهر امروز با حضور مسئولین دوایر دولتی و نهادها در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد، با بیان اینکه سال اقتصاد مقاومتی را به گونه ای پشت سر می گذاریم که صحبت در این زمینه زیاد زده شد ولی اقدام و عمل را که دغدغه مقام معظم رهبری است، کمتر شاهد بودیم، اظهار داشت: به نظر می رسد با وجود مشکلات و مراتبی که شاهد هستیم موضوع اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل امسال نیز مدنظر قرار گیرد.

وی با اذعان به اینکه اقتصاد مقاومتی برای ملت ایران و نظام اسلامی یکی از نسخه های شفابخش، ماندگار و مستمر است، افزود: اگر خواستار یک اقتصاد مستحکم و محکم در کشور هستیم و اگر می خواهیم دلبستگی به کشورهای خارجی را قطع کنیم باید به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی مراجعه کنیم و استفاده از تولید داخلی را برای مردم و خانواده ها نهادینه کنیم.

امام جمعه گلپایگان با تأکید بر اینکه اشتغال یکی از دغدغه های امروز کشور است، تصریح کرد: شغل تنها کار اداری و پشت میزنشینی نیست که متأسفانه به عنوان یک فرهنگ منفی در جامعه ترویج یافته است و این در حالی است که باید نسبت به کارایی افراد در تشکیلات و شغل های مختلف، فرهنگ تولید و اقتصاد مقاومتی را در جامعه پیاده کنیم، در غیر این صورت به اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید.

وی با اشاره به پایه و اساس اقتصاد مقاومتی که شامل فرهنگ اقتصادی، تقویت روحیه خودباوری، خلاقیت، تقویت دانش اقتصادی، آشنایی با عقاید اقتصادی، احکام اقتصادی و اخلاق اقتصادی است، بیان داشت: لازمه رسیدن به اقتصاد مقاومتی در کشور، صرفه جویی و بهینه مصرف کردن در تمامی ابعاد است که خانواده ها با تکیه بر مصرف بهینه به رشد و پایداری کشور و نظام اقتصادی آن خدمت خواهند کرد.

شرایط حضور حداکثری مردم را با برگزاری یک انتخابات پرشور فراهم کنیم

در ادامه حسین فراست، ضمن تقدیر از مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان در راستای اقدامات و امور جاری انجام گرفته طی سال ۹۵ اظهار داشت: علیرغم رکود اقتصادی حاکم بر کشور، شهرستان گلپایگان با کمترین مشکلات به ویژه در حوزه تعدیل نیروی کار مواجه بوده است.

وی افزود: در سال ۹۵ با توجه به برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری که بدون کوچکترین پیامد و مشکلی صورت گرفت از همکاری یکایک مدیران دستگاه های اجرایی در این امور به ویژه تمهیدات و اقداماتی که به جهت جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان در شهرستان انجام شد که به شکرانه خداوند متعال در این راستا شاهد مشکلی نبودیم.

فرماندار گلپایگان با تأکید بر اینکه آنچه موجب پیشرفت و گذر از مشکلات در شهرستان می شود، همدلی و وفاق بین مسئولین و مردم است، افزود: به جهت اهمیت انتخابات پیش رو دوره دوازدهم ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی لازم است شرایط حضور حداکثری مردم را با برگزاری یک انتخابات پرشور فراهم کنیم.

نماینده ارشد دولت در شهرستان گلپایگان با اشاره به فعالیت کشیک در مراکز خدماتی و ادارات در ایام تعطیلات خواستار تفویض اختیار به نمایندگان ادارات شد که طی این ایام در راستای تسهیل امور و رسیدگی به مشکلات مردم و مسافرین نوروزی پاسخگوی موارد مورد نیاز آنها باشند، بیان کرد: با توجه به فعالیت برخی جریانات سیاسی که چندی قبل در این راستا جلسه ای در شهرستان برگزار کردند تأکید می کنم ما در گلپایگان حزب ثبت شده نداریم و هر کس که بخواهد در این زمینه ها فعالیت و جلسه ای برگزار کند باید از فرمانداری مجوز لازم را بگیرد، در غیر این صورت با اقدام نیروی انتظامی برگزاری این جلسات لغو خواهد شد.

فراست با اشاره به برخی مسائل و اقدامات پایگاه های اطلاع رسانی در گلپایگان اظهار کرد: ما اگر بخواهیم مشکلات شهرستان را برطرف کنیم نباید با برخی اظهارنظرها مشکل ساز شویم و ضمن بیان واقعیات شهرستان را در امور یاری دهیم.

وی با اشاره به برخی اقدامات و بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در سطح شهرستان تاکید کرد: تمامی این امور با همت و تلاش مدیران دستگاه های مرتبط و هماهنگی های انجام گرفته در دولت تدبیر و امید به ثمر رسیده است و بسیاری از این پروژه ها و اقدامات طی دو سه سال گذشته انجام گرفته که عبارتند از: تکمیل جاده دوبانده گلپایگان- موته با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال همچنین دو بانده گلپایگان- خمین که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد و دو بانده خوانسار - گلپایگان که از طرح های مهم و حیاتی شهرستان است.

تصفیه خانه آب شرب شهرستان گلپایگان و بهره برداری از پروژه های بهداشتی درمانی از دیگر موارد مورد اشاره فرماندار بود که در این راستا بیان داشت: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز شاهد بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب و تأمین بخش عمده شهرستان از این نعمت الهی بودیم که امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم به مناطقی که از آن محروم هستند بتوانیم در سال آینده این بخش ها را نیز آبرسانی آب شرب تصفیه شده کنیم.

وی در پایان با معرفی سرهنگ فروزاد به عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان از خدمات ارزشمند سرهنگ محمداسماعیل علیشاهی در تصدی پنج ساله این مسئولیت که به درجه بازنشستگی نائل شده است، تقدیر و قدردانی کرد.