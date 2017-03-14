آماده باش پلیس راهور سیستان و بلوچستان در ایام پایانی سال

سرهنگ ابوالحسن ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این طرح از فردا همزمان با سراسر کشور آغاز و تا ۱4 فروردین ماه ادامه دارد.

وی افزود: تلاش پلیس راهور بر ایجاد امنیت ترافیکی در محورهای درون و برون شهری است.

وی تصریح کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی ترافیک نوروری را مدیریت می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه مدیریت زمان یکی از الزامات سفر در حین ترافیک است، بیان کرد: عجله و شتاب برای رسیدن به مقصد یکی از دلایل وقوع سوانح رانندگی است.

وی گفت: در سال گذشته به دلیل کاهش سوانح راهنمایی و رانندگی روند مطلوبی را تجربه کردیم و امیدواریم با مشارکت شهروندان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی این روند امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: پلیس راهور با حضور فیزیکی در محورهای درون و برون شهری حرکت رانندگان را رصد می کند و مکان های خارج از دسترس نیز از طریق دوربین ها کنترل می شود.