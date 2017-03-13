استقرار متخصصان چشم پزشکی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین ظهر دوشنبه، در نشست مطبوعاتی پایان سال خود با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن چهارشنبه سوری اظهار داشت: دو بیمارستان سوانح سوختگی و چشم پزشکی تخصصی فیض همچون سال های پیش با نزدیک شدن به ایام چهارشنبه سوری در آماده باش کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه دو بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم و تخصصی فیض به صورت ویژه آماده پذیرش مصدومان به خصوص سوختگی‌های شدید و آسیب‌های چشمی شدند، ادامه داد: در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) علاوه بر متخصصان چشم پزشکی از سه شنبه تا پایان روز چهارشنبه حضور فعال دارند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: با حوادث ناشی از چهارشنبه سوری طی 10 سال گذشته شاهد کاهش شدید حوادث بودیم به طوری که سال گذشته به لطف الهی پنج مورد کاهش داشتیم.

وی از آمادگی کامل ۱۳۳ پایگاه اورژانس در سطح استان در برنامه سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد و گفت: این برنامه از اول اسفند سالجاری آغاز شده است و تا پانزدهم فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت.

راستین افزود: همچنین ۱۶ پایگاه سلامت، ۸۶ داروخانه شبانه روزی، ۲۰ پاراکلینیک و آزمایشگاه و ۱۲ دندانپزشکی در اصفهان در این مدت به طور کامل فعال خواهند بود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با هشدار به مردم اعلام کرد: بهتر است که خانواده های فرزندان خود را در چهارشنبه سوری همراهی کنند تا از هرگونه حوادث احتمالی ممانعت به عمل آورند.

وی بیان داشت: از مردم می خواهیم که به احترام آتش نشان‌های جان باخته در حادثه پلاسکو به پویش مردمی نه به مواد محترقه بپیوندد و حتی الامکان جشن و سرور چهارشنبه سوری را با انفجار ترقه و مواد محترقه از بین نبردند.

راستین با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از چهارشنبه سوری در ناحیه صورت بوده است، گفت: متاسفانه بالاترین آسیب را در صورت شاهد بودیم و بیشتر هم کودکانی که بر اثر بی احتیاطی والدین به نزدیکی انفجار مواد محترقه رفته اند.