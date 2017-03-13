فرهنگ جامعه بافهم قرآن تغییر می کند/ ۴۵۰۰ فعال قرآنی بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت عصر امروز در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام خسروی مدیرکل دفتر آموزش معاونت قرآن و عترت گفت: آزمون سراسری قرآن و عترت سالی یک بار برگزار می‌شود امسال هم این آزمون با حضور صد موسسه قرآنی و ۷۰ هزار قرآن آموز در ۳۲۰ شهرستان برگزار شد. یکی از ویژگی های این دوره آزمون شیوه اجرای آن بود به این شکل که در سالهای قبل، ما یک ناظر به مراکز می فرستادیم اما امسال نظارت را به ادارات کل ارشاد استانها واگذار کردیم و به همین دلیل هم قرار است امروز از مدیرکل هایی که در این برنامه فعالیت بهتری داشتند تجلیل کنیم.

وی افزود: از دیگر ویژگی های این دوره آزمون توجه ویژه به فهم قرآن بود. با تاکید معاون وزیر ارشاد حجت الاسلام حشتمی ما در این بخش موفق شدیم و گامهای اساسی برداشتیم. در کنار این آزمون ها آزمون دیگری هم با حضور کارکنان دولت (۵۰۰ هزار نفر) به صورت الکترونیکی برگزار شد.

مدیرکل دفتر آموزش معاونت قرآن و عترت در پایان اضافه کرد: هدف از برگزاری این جلسات و آزمونها قرآنی شدن جامعه است. ما باید توجه کنیم که قرآنی شدن با حفظ و قرائت قرآن فرق دارد. قرآنی شدن به معنای اینکه در اخلاق و رفتار ما قرآن تجلی کرده باشد و خداوند به آنانی که ادب قرآنی داشته باشند این عنایت را اهدا می کند.

پس از خسروی، مهدی فیض معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: مقام معظم رهبری در جایی فرمودند هر زمانی که آحاد جامعه با حرف تازه ای مواجه شوند وبتوانند آن را با قرآن تطبیق بدهند و تایید بگیرند آن زمان فرهنگ قرآنی در جامعه حاکم شده است. ما اگر صحبت از فهم قرآن می کنیم باید در این راستا باشد. اگر بحث حفظ قرآن یا آموزش عمومی قرآن در مدارس مطرح می‌شود باید بیشتر به حاکمیت فرهنگ قرآن کمک کند نه حفظ طوطی وار و ضبط صوتی قرآن.

وی افزود: باید تلاش کنیم که اگر حفظ قرآن هم انجام می‌شود از سر تدبر و تامل آیات باشد. ما باید هدف اصلی را قابلیتی که رهبری برای قرآن مطرح کردند قرار دهیم و همه برنامه هایمان در آن راستا باشد. معلم قرآن مدارس ما باید دانش آموزی با اخلاق قرآنی تربیت کند.

معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در پایان اضافه کرد: خوشبختانه تعاملات خوبی بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد برقرار است پیشنهاد من به آقای حشمتی این بود که ما باید تلاش کنیم به سمت ماهیگیری برویم و هنر ماهی گرفتن را به برگزیدگان یاد بدهیم یعنی به جای دادن ماهی حاضر و آماده به آنها ماهی گیر بودن را یاد بدهیم.

آخرین سخنران این مراسم حجت الاسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش بود.

وی در ابتدا از اینکه قرار بود در این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر شود ولی به دلیل جلسه فوری و به خواست جهانگیری نتوانست به این جلسه بیاید، عذرخواهی کرد.

حجت الاسلام حشمتی با اشاره به انتخاب شعار برای این دوره از آزمون سراسری قرآن و عترت تصریح کرد: شعار این دوره فهم قرآن انتخاب شده چون به عقیده رهبر معظم انقلاب محوری ترین بحث در قرآن مجید فهم قرآن است. فهم قرآن مقدمه عمل کردن به آن می باشد و فرهنگ جامعه قرآنی با فهم قرآن تغییر می کند. در فهم قرآن سن، سطح تحصیلات و اقشار مختلف جامعه مطرح نیست. در خصوص فهم قرآن آیات و احادیث و کلمات زیادی هم داریم. حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب هم بطور ویژه روی این موضوع تاکید دارند.

معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اعتبار هدایای امسال ۷۰۰ میلیون تومان بود که بخش عمده ای از آن را وزارت آموزش و پرورش تقبل کرد. در خصوص سفر به عتبات که هدیه برگزیدگان است هم تلاش می کنیم که تا اوایل سال صورت بگیرد.

وی در پایان گفت: از زمان وزارت آقای صالحی امیری بیمه قرآنیان در دستور کار قرار گرفت و اعتبار آنها واصل شد. تا به امروز ما ۲ هزار بیمه فعال قرآنی داشتیم. ۴ هزار و ۵۰۰ نفر هم در نوبت هستند که قرار است با اعتبارات تخصیص یافته در سال ۹۶ بیمه شوند. اعتبارات معاونت قرآن و عترت در سال جدید صد درصد افزایش یافته که این افزایش اعتبار می تواند قدم کوچکی برای بهبود فعالیت های قرآنی باشد.