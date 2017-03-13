۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

معاون فرماندار شادگان تاکید کرد:

کلیه متکدیان شهرستان باید تحت پوشش ارگانهای حمایتی قرار گیرند

شادگان - معاون فرماندار شادگان بر لزوم تحت پوشش قرار دادن کلیه متکدیان شهرستان توسط ارگانهای حمایتی تاکید کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بر لزوم تحت پوشش قرار دادن کلیه متکدیان شهرستان تاکید و اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی شهرستان باید کلیه متکدیان شهرستان را شناسایی و تحت حمایت خود قرار دهند.

وی بر ضرورت جمع آوری متکدیان خارجی و انتقال آنها به اردوگاه اتباع خارجی مستقر در شهرستان اهواز تاکید کرد و افزود: متکدیان خارجی باید حداکثر ظرف هفته جاری با همکاری نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی جمع آوری و توسط شهرداری شادگان به اردوگاه مربوطه  منتقل شوند.

معاون فرماندار شادگان تکدی گری را منشاء ناهنجاری های اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: افزایش متکدیان در سطح شهر شادگان و حضور  آنها  به ویژه بر درب مساجد، برای شهرستان مذهبی شادگان زیبنده نیست. 

معاون فرماندار شادگان در ادامه جلسه، اداره بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی ره، شهرداری و فرماندهی انتظامی شادگان را مکلف کرد با تشکیل  اکیپ نسبت به شناسایی و جمع آوری متکدیان، معتادان متجاهر و افراد روانی و انتقال آنها به اردوگاهها و اماکن در نظر گرفته شده در مرکز استان اقدام کنند.

کد مطلب 3931620

