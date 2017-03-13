  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

به مناسبت هفته زن و روز مادر؛

نمایشگاه عکس «چتر حجاب» در شهرستان فومن برپا شد

نمایشگاه عکس «چتر حجاب» در شهرستان فومن برپا شد

فومن- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن از برپایی نمایشگاه پوستر و عکس با عنوان «چتر حجاب» به مناسبت هفته زن و روز مادر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته زن و مقام شامخ مادر نمایشگاه پوستر و عکس با عنوان «چتر حجاب» عصر دوشنبه در نگارخانه استاد کیومرث صابری مجتمع فرهنگی و هنری سیدالشهدا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برپا شد.

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در سطح جامعه، اظهار کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه تبیین سبک زندگی و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی در سطح جامعه است.

وی افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برپا است.

نیک انجام گفت: علاقه‌مندان  برای بازدید از این نمایشگاه می توانند از  ۸ صبح تا ۱۴ عصر به محل برپایی نمایشگاه مراجعه کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن حضرت زهرا(س) را الگویی مناسب برای بانوان و دختران جامعه اسلامی ایران عنوان و خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) شخصیتی بی بدیل و نمونه ای از یک همسر کامل، مادری مثال زدنی و الگویی والا برای بانوان جهان اسلام به ویژه جهان شیعه است.

وی با تأکید برضرورت بهره گیری از تمام شئونات زندگی این بزرگ بانوی اسلام، تصریح کرد: تمام ابعاد زندگی حضرت فاطمه(س) از بُعد خانوادگی، عبادی، سیاسی و اجتماعی الگو است.

کد مطلب 3931623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه