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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۳

مدیر کل راهداری لرستان خبر داد؛

تردد ۲۷۵ هزار وسیله نقلیه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان

تردد ۲۷۵ هزار وسیله نقلیه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان

خرم آباد - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان از تردد ۲۷۵ هزار وسیله نقلیه در سطح محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر با اشاره به میزان تردد وسایل نقلیه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان طی روز گذشته اظهار داشت: در مدت زمان یاد شده ۲۷۵ هزار و ۶۰۱ وسلیه نقلیه در سطح جاده های لرستان تردد داشته اند.

وی با بیان اینکه بیشترین تردد ثبت شده در محورهای لرستان مربوط به جاده دورود-سه راهی چالانچولان، سه راهی چالانچولان- خرم آباد و  سه راهی چالانچولان- دورود بوده است گفت: متوسط سرعت  ثبت شده وسایل نقلیه ۷۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان ساعت اوج تردد را ۱۵ تا  ۱۶ عنوان کرد و گفت: سهم وسایل نقلیه سنگین از کل تردد ثبت شده ۲۷ درصد بوده است.

زندی فر گفت: بیشترین میانگین سرعت در محور فیروزآباد - نورآباد با ۹۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کد مطلب 3931626

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