۵ ایستگاه مترو در شهر ری به بهره برداری می رسد

به گزراش خبرنگار مهر، عصر امروز سید احمد صفوی شهردار منطقه ۲۰ در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شهرداری منطقه ۲۰ برگزار شد، به تشریح خدمات شهرداری در سالی که گذشت پرداخته و گفت: در دوران خدمت رسانی جهادگونه دکتر قالیباف به منطقه ۲۰ نگاه ویژه صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه مردم شهرری شهروندانی مومن هستند وظیفه ما خدمتگزاران را دو چندان شده است که بهترین خدمات را برای آنها داشته باشیم.

شهردار منطقه ۲۰ اظهار داشت: سال گذشته در مدیریت شهری تغییرات قابل‌ ملاحظه‌ای در بخش فضای سبز، ترافیک، امور شهری، توسعه شهری منطقه ۲۰ صورت گرفته است که امیداریم با همکاری رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برسد.

صفوی با بیان اینکه ۲۰ سرای محله در این منطقه ساخته شده، عنوان کرد: ما بیشترین سرانه ورزشی را در منطقه ۲۰ به شهرری اختصاص دادیم، ۶۵ زمین چمن مصنوعی، ۳ زمین چمن استاندارد و ۲۰ سالن چند منظوره ورزشی از جمله خدمات شهرداری بوده است.

وی افزود: راه‌اندازی ۱۳ مرکز مهارت آموزی کوثر برای آسیب‌دیدگان اجتماعی از دیگر خدمات شهرداری منطقه ۲۰ بوده است.

شهردار منطقه ۲۰ گفت: در بخش خدمات رسانی و توسعه شهری منطقه ۲۰ همزمان ۳۰ روستای اطراف شهرری مورد توجه قرار گرفتند که از امکانات مدیریت شهری استفاده کنند.

صفوی بیان داشت: در بخش حمل و نقل بهره‌برداری از بزرگراه امام علی(ع)، شهید رسولی و پل تقی‌آباد، بهره برداری از ۵ پل مکانیزه و ۸ اتوبوسرانی تندرو را داشتیم، همچنین برای سال آینده احداث و بهره‌ برداری ۵ ایستگاه مترو را در شهرری خواهیم داشت.

وی با بیان با اشاره به اینکه امروز در منطقه ۲۰ فضای سبز وضعیت استانداردی دارد ابراز کرد: رشد صددرصدی ایستگاه‌ آتش‌نشانی، ایجاد ۱۵ ایستگاه خدماتی میادین میوه و تره بار و رسیدگی به نیازمندان از دیگر خدمات شهرداری در سال ۹۵ بوده است.

شهردار منطقه ۲۰ افزود: افزایش بودجه تعمیر مجموعه فرهنگی برج طغرل از ۱۲ به ۲۳ میلیارد تومان و ساخت یک مجموعه فرهنگی در کنار این آثار باستانی از دیگر اقداماتی است که انجام خواهد شد.

صفوی بیان داشت: برای مراکز مذهبی و مساجد نیز ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جهت مرمت و بازسازی در نظر گرفته شده است که در این بین خیرین نیز همکاری خوبی داشتند.