به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن پرورش، ظهر دوشنبه در مراسم تکریم خانواده معظم شهدای منطقه پدافند هوایی مرکزی شهید نصر اصفهانی اظهار داشت: آیاتی که در قرآن کریم درباره مقام و عظمت مقام شهداء نازل شده، نشان دهنده ارزش و اهمیت مقام شهید و فرهنگ شهادت در دین مبین اسلام است.

وی شهادت را آرزوی قلبی کسانی که در کسوت لباس مقدس سربازی امام زمان (عج) هستند دانست و گفت: حقیقتا ارزش واقعی یک سرباز مدافع اسلام در این است که هر لحظه آرزوی شهادت داشته باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی شهادت را آرزوی قلبی ائمه اطهار قلمداد کرد و گفت: حضرت علی (ع) نیز در کلام شیوای خود، شهادت در صحنه نبرد را به عنوان بزرگترین خواسته خود معرفی کرده و آن را هزاران بار بهتر از مرگ طبیعی در بستر، می داند.

وی به کلام حضرت اباعبدالله (ع) در مسیر کربلا نیز اشاره کرد و بیان داشت: حضرت در یکی از منازل این مسیر در قالب خطبه ای فرمودند که اگر قرار است این بدن ها در مسیر مرگ حرکت کند و در نهایت تسلیم ملک الموت شود بهتر این است که این جان تقدیم پروردگار عالم شده و شربت شهادت بنوشد.

پرورش با بیان اینکه شهدا کسانی هستند که حیات طبیعی و مادی را رها کرده و به حیات طیبه ابدی رسیده اند، ادامه داد: بر ما لازم است که خاطرات شهدا را دائما مرور کرده و در شرایط پیچیده فرهنگی و اجتماعی امروز، این خاطرات را قرین خود سازیم تا با ارتباط عمیق و معنوی که حاصل می شود بتوانیم خود را از تاثیر تهاجمات فکری و فرهنگی دشمن مصون سازیم.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) که «شهادت، شریف ترین نوع مرگ است»، گفت: اگر چنین فرهنگی در جامعه متجلی شده و نهادینه شود بسیاری از مشکلات و مفاسد اقتصادی که امروز جامعه اسلامی با آن درگیر است، حل خواهد شد.

تمام هم و غم اختلاس گران حیات مادی دنیاست

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با بیان اینکه تمام هم و غم اختلاس گران حیات مادی دنیاست، گفت: چنین افرادی اگر کمترین توجهی به نوجوان چهارده ساله ای که پشت پا به دنیا و تمام مظاهر آن زده و در راه پروردگار عالم به شهادت رسیده است داشته باشند، هیچ گاه به چنین اعمالی دست نمی زدند.

وی کم رنگ شدن فرهنگ شهادت و افزایش اشرافی گری، تجملات و دوری از مکتب اهل بیت (ع) را بزرگترین آسیب امروز نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: کسی که با غرور و تکبر در جامعه به سخنرانی می پردازد و به صورت علنی از مفسدان اقتصادی حمایت می کند چه سنخیتی با فرهنگ شهادت دارد.

پرورش تاکید کرد: شیاطین جنی و انسی دست به دست هم داده اند تا فرهنگ شهادت را در جامعه کم رنگ کنند و در چنین شرایطی کسانی که احساس مسئولیتی در برابر خون شهداء می کنند باید به عنوان مدافعان عرصه شهادت در صحنه حضور یابند.

وی افزود: یکی از مصادیق نهادینه کردن فرهنگ شهادت، گرامیداشت یاد شهدا و تجلیل از خانواده ی معظم آنان است که در دین اسلام نیز به آن اهمیت زیادی داده شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با بیان اینکه بیش از ۱۰ آیه از قرآن کریم در خصوص تجلیل از مقام شهداست، ابراز داشت: اکنون دشمنان خارجی و در راس آنها آمریکا و ایادی داخلی آنها، یک هدف را دنبال می کنند و آن هم کمرنگ کردن فرهنگ شهادتی است که ملت ما توسط آن به آزادی، عزت و آزادگی رسید.

وی تاکید کرد: کسانی که با ساده لوحی، شبهات سخیفانه دشمن را باور و و سعی می کنند مسیر حرکت جامعه را از آرمان‌های متعالی شهدا دور سازند باید بدانند که روزی در پیشگاه پروردگار عالم باید پاسخگوی فرزند شهیدی باشند که به جای پدر با قاب عکس پدر خود سالها انس گرفته یا مادری که سال ها برای دیدن پسر خود چشم به در دوخته است .

پرورش جولان چنین انسان هایی در جامعه را بسیار موقتی قلمداد کرد و گفت: وظیفه سنگین ما در مقابل خون شهدا این است که راه آنها را ادامه داده و اجازه ندهیم این مشعل فروزان توسط ایادی دشمن در جامعه، کم نور شود.

افرادی که با فرهنگ شهادت به مبارزه می‌پردازند به زباله دان تاریخ خواهند پیوست

وی خاموش نشدن این نورالهی را وعده پروردگار عالم در قرآن دانست و گفت: یقین بدانید چنین افرادی که آگاهانه به مبارزه با فرهنگ شهادت و آرمان های شهدا در جامعه می پردازند، به زباله دان تاریخ خواهند پیوست.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده های معظم شهدای منطقه پدافند هوایی مرکزی شهید نصر اصفهانی با اهدای لوح قدردانی شد.