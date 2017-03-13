مشارکت دستگاه ها نتیجه گیری مناسب از اقدامات را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان زنجان در محل فرمانداری زنجان، افزود: در علوم فلسفه و عرفان، مقام، همواره ثبات و حال تغییر را به دنبال دارد، در همین راستا عرفا نیز همواره به دنبال رسیدن به حال خوب بودند و دعای آغاز سال نو نیز در همین مفهوم است تا حال را به احسن الحال تبدیل کند.

وی با اشاره به اینکه حال خوب، زندگی خوب را در پی دارد و زندگی خوب نیز خدمت خوب و مطلوب را به مردم نتیجه می‌دهد، اظهار کرد: سال آینده سال خوب و با برنامه ای خواهد بود.

بیات اظهار کرد: در جلسات باید بکوشیم با برنامه ریزی منظم و مناسب حضور پیدا کرده و خروجی مطلوبی به دنبال داشته باشیم و این برنامه ریزی در بخش آموزش و پرورش از اهمیت بسیاری برخوردار است. سال آِینده شورای آموزش و پرورش فعالیت‌های بیشتری خواهد داشت و امید است سال آینده با روحیه‌ای بالا و مناسب و حال خوب در جلسات حضور پیدا کرده و برنامه‌ریزی مطلوبی داشته باشیم.

فرماندار زنجان با بیان اینکه در اغلب موارد با مشارکت مناسب می توان نتیجه بهتری از فعالیت ها به دست آورد، خاطرنشان کرد: براساس هزینه‌ها باید بکوشیم نتیجه مناسبی نیز از اقدامات و فعالیت ها بگیریم و متناسب با هزینه‌ها در تربیت و پرورش نسل آینده کوشا باشیم.

بیات با اشاره به اینکه انجام اقدامات و فعالیت های مشترک با دستگاه ها در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: در اغلب موارد با مشارکت مناسب می توان نتیجه بهتری از فعالیت ها به دست آورد.

وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشته باشیم که هیچ نیرویی بهتر از نیروی دانش آموزان و ظرفیت های موجود آنان نیست و استفاده از این پتانسیل ها و ساماندهی مناسب آنها نیازمند مشارکت و همکاری تمامی دستگاه ها است.

فرماندار زنجان تاکید کرد: آموزش بسیاری از مسائل از جمله حقوق شهروندی و نیز مشارکت و مسئولیت پذیری از همان ابتدا و دوران کودکی و نوجوانی باید آغاز شود لذا وجود برنامه هایی در این زمینه و آموزش در مدارس می تواند هم به فعالیت های آموزش و پرورش کمک کرده و هم یارای مدیریت های آینده باشد.

بیات با اشاره به انتخابات سال 96، گفت: آنچه که در خصوص وظیفه فرمانداری در این زمینه مطرح است، برگزاری سالم و با مشارکت حداکثری انتخابات است و در این بحش نیز نیازمند همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها هستیم که باز هم آموزش و پرورش در این میان نقشی ویژه را ایفا کند.

همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان در بخش دیگری اظهار کرد: طی دو سال گذشته فعالیت های مناسبی در حوزه فرهنگی شهرداری انجام شده است که در بسیاری از حوزه ها نیز اقدامات مشترک و مطلوبی با همکاری آموزش و پرورش در حوزه شهر زنجان اجرا شده است.

سید سعید صفوی با بیان اینکه آموزش های حقوق شهروندی و مشارکت در امور و نیز شیوه مدیریت باید از همان ابتدا و دوران کودکی، نوجوانی و تحصیل آغاز شود، گفت: از حمله برنامه هایی که برای سال آینده پیش بینی شده است که با همکاری آموزش و پرورش برگزار شود می توان به «شهرداران مدرسه» و کتاب کار حقوق شهروندی اشاره کرد که در این کتاب 12 گام تا حقوق شهروندی و شهروند شدن عنوان شد است.

وی ادامه داد: شهرداران مدارس نیز نماینده مستقیم شهرداری در مدارس هستند که این امر نیز هم در بحث مدیریت و مشارکت دانش آموزان موثر بوده و هم در بحث زیباسازی و کمبودهای موجود در مدارس، در چارچوب قوانین، یارای شهرداری خواهد بود.