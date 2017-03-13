به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی عصر دوشنبه در آیین گشایش این همایش ملی در جمع اندیشمندان و دین پژوهان با بیان اینکه شناخت حضرت زهرا(س) مستلزم مطالعه دقیق زندگی بانوی دوعالم است، تصریح کرد: خانه این بانو هم خانه شهادت است و هم سعادت و تنها کسانی که از این مسیر عبور میکنند به سعادت میرسند.
افشانی با اشاره به اینکه با شناخت دقیق این خانواده میتوان در سرای سعادت نشست، خاطرنشان کرد: با شناخت صحیح میتوان مسیر را درست انتخاب کرد؛ در ایام میلاد بانوی دو عالم(س) قرار داریم بنابراین سعی کردم به جنبه های شادی زندگی او بپردازم اما بدون پرداختن به اینکه او چگونه فاطمه شد نمیتوان او را به عنوان الگو معرفی کرد.
وی بیان کرد: باید به مسیر زندگی حضرت زهرا(س) از ابتدا تا انتها توجه کرد تا به منزلت او پی برد. اگر در آغاز سده هفتم میلادی معجزه تاریخ رخ نمی داد، اکنون نامی از صحرای فاقد تمدن عربستان نمانده بود، صحرایی که تنها درسش به فرزندانش این بودکه بکش تا زنده بمانی، سرزمینی که دختر را ننگ و پسر را نعمت میدانست.
استاندار فارس با بررسی اجمالی از زندگی حضرت زهرا(س) عنوان کرد: برای الگو قرار دادن این بانوی بزرگوار به نسل جدید باید او را آنطور که شایسته است معرفی کرد.
قاریان زن فضایی برای اجرای برنامه داشته باشند
معاون امور بانوان و خانواده استانداری فارس نیز در این همایش با تاکید بر اینکه باید به زنان اهمیت داده شود، بیان کرد: فضایی ایجاد شود تا قاریان زن فضایی برای اجرای برنامه داشته باشند.
معصومه دستغیب عنوان کرد: زندگی حضرت زهرا(س) یک الگوی تمام عیار برای زنان و دختران در تمام عرصههای مختلف است، بنابراین باید این نقشها معرفی شود.
افزود: نقشهای اجتماعی و فردی، کار در منزل و بیرون از منزل، مادری و همسری و تمام نقشهای ترسیمی یک زن برای او ترسیم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «ریحانه النبی» که از ظهر دوشنبه با پیام آیت الله صافی گلپایگانی آغاز به کار کرده تا ۲۹ اسفند در شهرستان مُهر ادامه خواهد داشت.
