وقوع حمله انتحاری در مرکز شهر کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت داخله افغانستان از کشته و زخمی شدن تعداد نامعلومی از کارمندان یک شرکت مخابراتی افغانستان در مرکز شهر کابل، پایتخت افغانستان بر اثر انفجار صورت گرفته در مرکز این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک مقام امنیتی افغانستان اعلام کرد که این حمله انتحاری منجر به انفجار یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان یک شرکت مخابراتی شده و تعداد نامعلومی زخمی و کشته بر جا گذاشته است.

این دومین حمله تروریستی در شهر کابل در کمتر از یک هفته گذشته بوده است. در حمله نخست که به بزرگترین بیمارستان ارتش افغانستان در کابل رخ داد، ده ها تن از شهروندان افغانستان کشته و زخمی شدند.

مقام های افغان هنوز در حال بررسی و شناسایی عامل حمله نخست کابل که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود هستند.