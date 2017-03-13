  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

وزارت داخله افغانستان خبر داد:

وقوع حمله انتحاری در مرکز شهر کابل

وقوع حمله انتحاری در مرکز شهر کابل

مقام های امنیتی افغانستان از کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان این کشور بر اثر وقوع حمله انتحاری در مرکز شهر کابل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت داخله افغانستان از کشته و زخمی شدن تعداد نامعلومی از کارمندان یک شرکت مخابراتی افغانستان در مرکز شهر کابل، پایتخت افغانستان بر اثر انفجار صورت گرفته در مرکز این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک مقام امنیتی افغانستان اعلام کرد که این حمله انتحاری منجر به انفجار یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان یک شرکت مخابراتی شده و تعداد نامعلومی زخمی و کشته بر جا گذاشته است.

این دومین حمله تروریستی در شهر کابل در کمتر از یک هفته گذشته بوده است. در حمله نخست که به بزرگترین بیمارستان ارتش افغانستان در کابل رخ داد، ده ها تن از شهروندان افغانستان کشته و زخمی شدند.

مقام های افغان هنوز در حال بررسی و شناسایی عامل حمله نخست کابل که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود هستند.

کد مطلب 3931644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها