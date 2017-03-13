«جشن نوروزی» در شهرستان شفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شفت میزبان بیش از ۷۰ کودک و نوجوان به همراه پدر و مادرهایشان برای برپایی جشن نوروزی بود.

در این برنامه که با حضور علی پورحسن مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، محمدرضا محسنی فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان شفت برگزار شد کودکان و نوجوانان با انواع آداب و رسوم، آیین، قصه های کهن و غذاهای مختص به ایام نوروز شهرستان شفت و استان گیلان آشنا شدند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شفت در این برنامه با اشاره به برگزاری این جشن در آستانه سال نو اظهار کرد: تلاش شد تا در این برنامه کودکان و نوجوانان با فرهنگ شهر و دیار خود آشنا شوند.

بتول آقاجانی با تأکید برضرورت آگاهی و آشنایی کودکان و نوجوانان با پیشینه و تاریخ کهن شهر خود، افزود: کانون پرورش فکری تلاش می کند تا با اجرای برنامه های فرهنگی مناسب در این زمینه گام های مثبتی بردارد.

وی فضای کانون برای حضور سنین پایه را بسیار مناسب عنوان و خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان با حضور در کانون علاوه بر بهره مندی از یک محیط امن و سالم می توانند فعالیت های مختلفی در حوزه ها و رشته های مختلف انجام دهند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شفت تصریح کرد: آشنایی با کتاب و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی و معرفی کتاب خوب به عنوان یک دوست در بین کودکان و نوجوانان یکی از اولویت های کانون محسوب می شود.

لازم به ذکر است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان شفت بیش از یک هزار و ۷۰۰ عضو دارد.

اجرای موسیقی سنتی، نمایش و قصه گویی و تقدیر از فعالان این حوزه از دیگر برنامه های این جشن بود.

همچنین از خبرنگار خبرگزاری مهر نیز به دلیل انعکاس اخبار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اهدای لوح، تقدیر شد.