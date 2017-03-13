میزان گردوخاک معلق در هوای آبادان به ۱۸ برابر حد مجاز رسید

سید احمد موسوی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر میزان آلودگی و غلظت گرد و خاک معلق در هوای آبادان را دو هزار و ۷۵۷ میکروگرم بر متر مکعب عنوان کرد.

وی از شهروندان آبادانی به ویژه افراد مسن، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی خواست تا با توجه به شرایط آلودگی هوا، از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

موسوی آزاد بر استفاده از ماسک برای آن دسته از افرادی که ناچار به تردد در سطح شهر هستند، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام پیشین اداره هواشناسی، از امروز دوشنبه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب و جنوب غرب، بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ و در مناطق مرتفع و گردنه های کوهستانی بارش برف همراه است.

در زمان حاضر سرعت وزش بادی که از سمت غرب به سوی آبادان می وزد ۳۸ کیلومتر بر ساعت است ضمن آنکه دید افقی ۴۰۰ متر و بیشترین و کمترین دمای هوا به ترتیب ۲۹ و ۱۹ درجه سانتیگراد است.