۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

فرمانده انتظامی دشتی خبر داد؛

کشف ۲۳ تن برنج قاچاق در شهرستان دشتی

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از کشف ۲۳ هزار کیلوگرم برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال از یک کامیون کشنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت‌زنی‌های هدفمند و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

صیادی ادامه داد: کارکنان پلیس این شهرستان پس از بازرسی کامیون و بررسی اسناد، مدارک و بارنامه متوجه شدند این خودرو حامل ۵۷۵ کیسه ۴۰ کیلوگرمی برنج خارجی فاقد مجوز گمرکی است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی اضافه کرد: در این راستا یک نفر متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: برخورد نیروی انتظامی با افراد قاچاقچی به صورت مستمر خواهد بود و در این رابطه تعامل بیشتر شهروندان با پلیس در هنگام مواجهه با موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ باعث کمک به پلیس و حمایت بیشتر از تولیدات داخلی می‌شود.

