کشف ۲۳ تن برنج قاچاق در شهرستان دشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت‌زنی‌های هدفمند و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

صیادی ادامه داد: کارکنان پلیس این شهرستان پس از بازرسی کامیون و بررسی اسناد، مدارک و بارنامه متوجه شدند این خودرو حامل ۵۷۵ کیسه ۴۰ کیلوگرمی برنج خارجی فاقد مجوز گمرکی است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی اضافه کرد: در این راستا یک نفر متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: برخورد نیروی انتظامی با افراد قاچاقچی به صورت مستمر خواهد بود و در این رابطه تعامل بیشتر شهروندان با پلیس در هنگام مواجهه با موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ باعث کمک به پلیس و حمایت بیشتر از تولیدات داخلی می‌شود.