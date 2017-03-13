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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۰۶

معاون بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد:

نجات ۱۵ نفر از سرنشینان یک لنج در دریای عمان

نجات ۱۵ نفر از سرنشینان یک لنج در دریای عمان

زاهدان _ معاون بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: تیم مرکز جستجو و نجات دریایی این اداره کل موفق به نجات ۱۵ نفر از سرنشینان یک فروند لنج صیادی در آبهای دریای عمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سید حسن ابراهیمی اظهار داشت: با اعلام خبر کمک یک شناور مضطر در دریا با مرکز هماهنگی عملیات جستجو و نجات دریایی ( چابهار رادیو )، در ۴۰ مایلی بندر چابهار به دلیل نقص فنی، بلافاصله هماهنگی‌های لازم توسط تیم عملیاتی اداره‌کل صورت گرفت و شناور ناجی ۵ به محل حادثه اعزام و تمامی ۱۵ نفر خدمه و شناور به سلامت به اسکله کنارک منتقل شدند.

معاون دریایی و بندری اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: دریانوردان توصیه‌های لازم را جدی و به هشدارهای هواشناسی، همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی از قبیل جلیقه نجات، دستگاه بی سیم و دستگاه موقعیت یاب ( GPS ) و آذوقه به اندازه کافی توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: مرکز جستجو و نجات دریایی چابهار با شماره تلفن ۱۵۵۰ با پوشش خدماتی شبانه‌روزی در هنگام دریافت خبر از افراد مضطر در دریا و دریانوردان در مواقع اضطراری در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات رسانی به حادثه دیدگان است.

کد مطلب 3931653

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