نجات ۱۵ نفر از سرنشینان یک لنج در دریای عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سید حسن ابراهیمی اظهار داشت: با اعلام خبر کمک یک شناور مضطر در دریا با مرکز هماهنگی عملیات جستجو و نجات دریایی ( چابهار رادیو )، در ۴۰ مایلی بندر چابهار به دلیل نقص فنی، بلافاصله هماهنگی‌های لازم توسط تیم عملیاتی اداره‌کل صورت گرفت و شناور ناجی ۵ به محل حادثه اعزام و تمامی ۱۵ نفر خدمه و شناور به سلامت به اسکله کنارک منتقل شدند.

معاون دریایی و بندری اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: دریانوردان توصیه‌های لازم را جدی و به هشدارهای هواشناسی، همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی از قبیل جلیقه نجات، دستگاه بی سیم و دستگاه موقعیت یاب ( GPS ) و آذوقه به اندازه کافی توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: مرکز جستجو و نجات دریایی چابهار با شماره تلفن ۱۵۵۰ با پوشش خدماتی شبانه‌روزی در هنگام دریافت خبر از افراد مضطر در دریا و دریانوردان در مواقع اضطراری در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات رسانی به حادثه دیدگان است.