سارق احشام در شهر کنگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی بوشهر، سرگرد فرهاد آراوند اظهار داشت: تعدادی از دامداران ساکن حومه شهر کنگان با تماس به مرکز فوریت های پلیس اعلام کردند احشام آنها مورد دستبرد قرار گرفته، در همین راستا این موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت های ویژه، سارق شناسایی و دستگیر شد، گفت: این فرد در بازجوئی فنی به سرقت ۱۱ رأس احشام اقرار و اعلام داشت به مال‌خری دوره گرد آنها را فروخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از طریق تماس با ۱۱۰ پلیس را اطلاع دهند.