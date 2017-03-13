روسیه: غربی ها در برابر وضعیت بحرانی مردم یمن سکوت کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روسیه نسبت به وضعیت وخیم مردم مظلوم و بی دفاع یمن که از حملات ددمنشانه سعودی ها رنج می برند، ابراز نگرانی کرد.

در همین راستا، روسیه تاکید کرد که کشورهای غربی در برابر وضعیت انسانی بحرانی در یمن سکوت پیشه کرده اند و مسکو نسبت به نقشه های ائتلاف سعودی برای حمله به بندر الحدیده نگران است.

پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که ۲.۲ میلیون کودک یمنی با سوء تغذیه شدید مواجه هستند و دستاوردهایی که طی یک دهه در زمینه بهداشت عمومی در یمن حاصل شده بود در پی جنگ و بحران اقتصادی این کشور از بین رفته است.

یونیسف با اعلام افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در یمن افزود که حدود ۳.۳ میلیون نفر از جمله ۲.۲ میلیون کودک در این کشور از سوء تغذیه شدید رنج می برند و ۴۶۰ هزار کودک زیر پنج سال نیز با سوء تغذیه وخیم تری مواجه هستند که این امر کودکان را در معرض ابتلا به اسهال و بیماری های تنفسی کشنده قرار داده است

این سازمان همچنین اعلام کرد که از هر هزار کودک یمنی ۶۳ کودک پیش از رسیدن به سن پنج سالگی می میرند که این میزان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۳ نفر بوده است.

گفتنی است که رژیم سعودی با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود از ماه مارس ۲۰۱۵ مردم یمن را مورد تجاوز قرار داده است که طی آن هزاران نفر از مردم این کشور شهید و زخمی و خسارات سنگینی نیز به زیرساخت های این کشور از جمله مراکز بهداشتی درمانی وارد شده است.