نعمت الله دستیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوچ زود هنگام عشایر در شهرستان پلدختر به دلیل مشکلات عدیده ای که برای مردم به همراه دارد ساماندهی می شود.

وی افزود: عشایر کوچ رو به دلیل نداشتن ایل راه و جاده کمربندی به هنگام کوچ که در سال دو بار اتفاق می افتد همراه با گله و رمه از مرکز شهرهای پلدختر و معمولان عبور می کنند و موجب بروز مشکلات عدیده ای برای مردم می شوند.

فرماندار پلدختر گفت: هر ساله عبور دام های عشایر با کوچ زودهنگام از شهر، علاوه بر اینکه چهره شهر را ناخوشایند می کند به مبلمان شهری به ویژه در فصل بهار به فضای سبز و درختچه ها خسارت جدی و جبران ناپذیری وارد می کند.

دستیاری افزود: چرای دام عشایر کوچ رو به هنگام توقف در منطقه خارج از ظرفیت و توان مراتع و پوشش گیاهی شهرستان پلدختر است و این امر برای دامداران بومی مشکل ساز است.

وی گفت: در این راستا جلسه ای برای ساماندهی کوچ زود هنگام عشایر و رفع مشکلات ناشی از آن طی هفته جاری با حضور مدیران کل منابع طبیعی و امور عشایر استان های همدان و لرستان در محل فرمانداری پلدختر برگزار می شود.

بنابر این گزارش، روز گذشته خبرگزاری مهر اقدام به انتشار گزارشی با تیتر «ماجراهای عبور عشایر از درون شهرهای لرستان؛ وقتی «شهر» کوچ می‌کند»، از عبور عشایر استان های مختلف از درون شهرهای پلدختر و معمولان انتقاد کرده بود که فرماندار پلدختر از تشکیل جلسه و پیگیری برای رفع این مشکل طی هفته جاری خبر داد.