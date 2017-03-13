۱۲۳ نقطه حادثه خیز در جاده های گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی عصر دوشنبه در نشست خبری مدیران شورای حمل و نقل استان گلستان با موضوع خدمات نوروزی سال ۹۶ از اجرای یک هزار کیلومتر خط کشی، ۴.۵ کیلومتر اجرا و نصب بلوک مفصلی، نقاشی پایه تابلوها، ۲۳۰ عدد بشکه ایمنی و ۸۰۰ شاخه نصب و اجرای گاردریل در جاده های گلستان خبرداد.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل جاده ای با ۷۰ شرکت، سه هزار و ۵۰۰ راننده حرفه ای و هزار و ۸۰۰ ناوگان آماده به خدمت خود را برای طرح نوروزی ۹۶ آماده کرده ایم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: در بحث راهیان نور، برنامه ریزی برای اعزام ۱۰ هزار نفر از بسیج محلات انجام شده است.

میقانی به سامانه حمل و نقل هوشمند (ITC) اشاره کرد و گفت: این سامانه ابزار مناسبی برای مدیریت شبکه حمل و نقل کل کشور است که در استان گلستان، ۳۸ سامانه تردد شمار، ۱۶ دوربین نظارت تصویری و ۱۴ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور برای امر نظارت فعال هستند.

وی با بیان اینکه مادر تصادفات، سرعت است، ادامه داد: عملیات اجرایی کنترل سرعت با ۱۶ دوربین در گلستان آغاز شد و توسط این دوربین تخلفات عبور و مرور ثبت می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل، معاینه فنی خودروهای سنگین با دو مرکز معاینه فنی مکانیزه فعال است و حدود ۵۰ خودرو سنگین روزانه به صورت هوشمند معاینه فنی می شود.

میقانی بیان کرد: در سال ۹۵ حدود ۱۶ هزار و ۷۹۱ کامیون در این سیستم مکانیزه نمره قبولی گرفت که با مقایسه آمار سال گذشته ۲.۷ درصد رشد داشتیم.

وی اضافه کرد: سه هزار و ۱۶ خودرو نمره ردی گرفتند که نشان دهنده عملکرد مناسب تست ها است.

وی با بیان این که قیمت بلیت اتوبوس افزایش ندارد، گفت: براساس پایش اطلاعات سه ساله، ۱۲۳ نقطه تصادف خیز در استان مشخص شده که از این تعداد ۴۸ نقطه پرتصادف است.

میقانی نصب تابلوهای فسفری در مسیرهای پر تصادف را اقدام اولیه برای کاهش تصادف ها بیان کرد و گفت: در حوزه حمل و نقل و راهداری، کشیک های نوروزی در نظر گرفته شده و ۴۰ تیم با مجموع ۳۸۰ نفر و ۱۶۰ دستگاه انواع ماشین آلات برای ارائه خدمات مطلوب و ایمنی آماده هستند.

لطف الله شیرازی معاون راه‎آهن شمال شرق ۲ هم در این نشست با بیان اینکه مسیر راه‎آهن بیش از ۱۵۰ کیلومتر است و هشت ایستگاه در حوزه اداره کل در حال فعالیت است، گفت: بهسازی سالن های مسافربری ایستگاه‎های بندرترکمن و بندرگز، راه‎اندازی قطار گردشگری گرگان اینچه‎برون که در روزهای دوشنبه مشغول به فعالیت است، تعیین شرکت چارتر برای اختصاص روز سه شنبه قطار اینچه برون و.. از اقدامات نوروزی اداره کل است.

وی افزود: اقدامات دیگر اداره راه آهن، ساماندهی اطلاع رسانی آژانس های مسافرتی، راه اندازی اینترنت رایگان برای مسافران، اختصاص سالن های اضافی و افزایش سالن های مسیر تهران گرگان از ۷ سالن به ۱۱ سالن است.

شیرازی گفت: راه اندازی خط ریلی گرگان به شاهرود، انتقال خطوط بندر گز به خطوط جدید و راه اندازی مسیر ریلی ۲۴ کیلومتری گرگان به گنبد از اقدامات آینده راه آهن گلستان است.