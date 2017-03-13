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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۲

در هفته بیست و هشتم لیگ دسته یک فوتبال کشور؛

برد شیرین یزدی‌ها در برابر مس کرمان/ فوتبال یزد یک پله صعود کرد

برد شیرین یزدی‌ها در برابر مس کرمان/ فوتبال یزد یک پله صعود کرد

یزد ـ تیم فوتبال وحدت یزد که مدت‌ها روی دور باخت بود و نمی‌توانست خود را از قعر جدول بالا بکشد، امروز با یک برد شیرین خانگی در برابر تیم رده پنجمی کرمان به پیروزی رسید و یک پله صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال وحدت یزد و مس کرمان عصر امروز در ادامه بازی‌های هفته بیست و هشتم لیگ دسته یک فوتبال کشور در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف یکدیگر رفتند.

شاگردان محمود امیری که در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمه لیگ دسته اول قرار داشتند در برابر شاگردان محمود امیری که در رده پنجم این جدول قرار داشت، بازی پر افت و خیزی به نمایش گذاشتند اما نتیجه در نیمه اول بدون گل و مساوی به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز تلاش‌های دو تیم ادامه یافت اما به نتیجه چندان مطلوبی نرسید تا اینکه در دقایق پایانی بازی یعنی دقیقه ۷۸، گل برتری تیم وحدت یزد به ثمر نشست.

بازیکنان وحدت یزد تمام تلاش خود را برای حفظ این نتیجه انجام دادند تا در نهایت سوت بازی به صدا درآمد و تیم وحدت یزد با یک پله صعود به دنبال کسب سه امتیاز بازی خانگی، به رتبه شانزدهم جدول ۱۸ تیمه لیگ دسته اول فوتبال کشور رسید.

تیم مس کرمان نیز که می توانست با این برد و کسب امتیاز این بازی به جایگاه دوم برسد، ناکام ماند و با واگذاری نتیجه بازی به حریف یزدی خود، همچنان در رده پنجم باقی ماند.

کد مطلب 3931667

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