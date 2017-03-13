توقیف ۲۴ دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق در عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهام صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار پلیس اظهار داشت: یگان‌های انتظامی شهرستان عسلویه به محوریت پلیس اگاهی با اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی با کنترل محورهای مواصلاتی، اقدام به توقیف ۲۴ دستگاه خودرو سواری تندرو (شوتی) حامل انواع کالای قاچاق کردند.

وی عنوان کرد: اقلام کشف شده شامل انواع لوازم خانگی، پتو ، برنج ، کولر گازی و انواع قرص های نیرو زا است.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر اعلام کارشناسان پنج میلیارد ریال است گفت: در این رابطه پس از تشکیل پرونده ۲۴ نفر متخلف به همراه خودوها و کالای مکشوفه به دایره قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی منتقل شدند.