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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۶

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین:

آماده باش امدادگران هلال احمر ورامین تا پایان تعطیلات نوروز

آماده باش امدادگران هلال احمر ورامین تا پایان تعطیلات نوروز

ورامین- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین گفت: امدادگران هلال احمر ورامین تاپایان تعطیلات نوروز ۲۴ ساعته آماده کمک رسانی به شهروندان ومسافران نوروزی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کرمانشاهی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: کمیته امداد و نجات سفرهای نوروزی چندین سال است که فعالیت می‌کند و مقرر است نوروز امسال خدمات متفاوت‌تری را ارائه دهد.

وی ادامه داد: از همه دستگاه‌ های متولی تقاضا دارم مانند گذشته به امدادگران هلال احمر کمک کنند تا بتوانیم خدمات مطلوب تر و بهتری به مسافران نوروزی ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: در همین راستا امدادگران هلال احمر ورامین تاپایان تعطیلات نوروز ۲۴ ساعته آماده کمک رسانی به شهروندان ومسافران نوروزی هستند.

کرمانشاهی با اشاره به استقرار پایگاه‌های سلامت و ایستگاه‌هایی  برای رفاه حال مسافران، یادآور شد: امسال از اعضا جوانان شهرستان ورامین به عنوان راهنمای مسافران نوروزی استفاده خواهیم کرد و چندین پست راهنمایی نیز در مبادی ورودی و خروجی و اماکن تاریخی و مذهبی شهرستان ورامین مستقر خواهند بود و چند خیمه نماز در ورودی و خروجی شهر و نقاط از پیش تعیین شده راه‌اندازی خواهد شد.

کرمانشاهی همچنین گفت: دو پایگاه ثابت در آزاد راه حرم تا حرم و میدان ولیعصر (عج)ورامین فعال هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین  گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین از پایگاهای ثابت و سیار در راستای اجرای طرح امداد نوروزی از پایان اسفند سالجاری تا اواسط فروردین سال آینده فعال خواهند بود.

وی ادامه داد: آموزش و استفاده از نوجوانان در قالب همیار امداد به طور جدی در دستور کار امسال هلال احمر شهرستان ورامین قرار گرفته است.

کد مطلب 3931670

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