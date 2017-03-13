  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۸

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهریار خبر داد؛

واژگونی پراید در شهریار ۵ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی پراید در شهریار ۵ مصدوم برجای گذاشت

شهریار- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهریار گفت: واژگونی خودروی پراید در شهریار ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کریمی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید اطلاع داده شد که آتش نشانان به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.

وی با بیان اینکه این حادثه در جاده امیریه به طرف شهریار رخ داد افزود: همکاران من با حضور در صحنه این حادثه به سرعت به ایمن سازی و قطع سر باطری پرداختند و مصدومان را با رعایت اصول ایمنی از محیط خارج کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهریار اضافه کرد: ۵ نفر بر اثر واژگونی این خودرو مصدوم شدند که توسط اورژانس به بیمارستان شهریار منتقل شدند.

کد مطلب 3931671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها