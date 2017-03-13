واژگونی پراید در شهریار ۵ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کریمی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید اطلاع داده شد که آتش نشانان به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.

وی با بیان اینکه این حادثه در جاده امیریه به طرف شهریار رخ داد افزود: همکاران من با حضور در صحنه این حادثه به سرعت به ایمن سازی و قطع سر باطری پرداختند و مصدومان را با رعایت اصول ایمنی از محیط خارج کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهریار اضافه کرد: ۵ نفر بر اثر واژگونی این خودرو مصدوم شدند که توسط اورژانس به بیمارستان شهریار منتقل شدند.