کیوان خاصی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوصی تهدیدات بیولوژیک اظهار داشت: این تهدیدات شامل استفاده از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتری ها، ویروس ها، گیاهان، حیوانات و فرآورده های آنها به منظور اهداف خصمانه است و طی دهه آخر قرن بیستم واژه های مرتبط با آن نظیر حمله بیولوژیک، جنگ افزار بیولوژیک، دفاع بیولوژیک و آموزش دفاع بیولوژیک، برای اولین بار به فرهنگ واژه های پزشکی و بهداشت افزوده شد.

خاصی در ادامه افزود: استفاده از عوامل بیماری زا از صدها سال قبل وجود داشته است بعنوان مثال بیش از سیصد سال قبل از میلاد مسیح، رومی ها چاه های اطراف شهر را توسط لاشه های حیوانات مرده آلوده می کردند تا سربازان دشمن از آنها نوشیده، بیمار و یا تلف شوند.

وی بیان کرد: اغلب کشورهای پیشرفته انواع سلاح های بیولوژیک را تولید و بعضا مورد استفاده قرار داده اند و این در حالی است که منع تولید سلاحهای بیولوژیکی در معاهده ژنو در۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ به امضاء کشورهای عضو رسید.

خاصی گفت: امروزه به جرأت می توان گفت که سلاح‏‌های هسته‌ای دیگر یک خطر بالفعل نیستند و تنها یک قدرت بازدارنده بالقوه محسوب می‌شوند و این جنگ‌افزارهای نوین، سلاح‏‌ها و فن‏آوری بیولوژیکی بیش‏تر از سایرین، مورد توجه ابرقدرت‏‌ها قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: سلاح‏‌های بیولوژیکی چه در عرصه جنگی و چه در عرصه تروریستی وسیله‌ای بسیار مطلوب برای دشمنان شده زیرا توان تولید بالا، نگهداری راحت، قابلیت انتشار، قابلیت مصون‌سازی نیروی خودی، قابلیت تکثیر برای عوامل میکروبی زنده، دشواری بسیار در ردیابی فرد یا افراد متخاصم، گستردگی عمل‏کرد از انسان تا دام و محصولات کشاورزی و... باعث شده تا به راحتی برای اهداف شوم مورد استفاده آنان قرار گیرد.

خاصی عنوان کرد: این عوامل بیماری‌زا از راه‏‌های مختلفی در جوامع هدف مورد استفاده قرار می‏‌گیرند. انتشار عوامل بیماری‌زا در هوا، آب، مواد غذایی‌، انواع مواد کنسرو شده، اسباب‌بازی، پاکت نامه، هدایا پستی، حشرات ناقل، خون و... دفاع علیه جنگ افزارهای بیولوژیکی اکنون قسمتی از آموزش های دفاعی درفرا گیری علوم نظامی، علوم پزشکی و دیگر رشته های مرتبط می‌باشد.

کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه همچنین گفت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع، برخی از پرسنل بهداشت و درمان اطلاع کافی در این زمینه ندارند و به نظر می رسد با توجه به وضعیت موجود و تهدیدات بالقوه جنگ افزارهای میکروبی، نیاز به آموزش بیشتر در این زمینه کاملاً ضروری است.

خاصی بیان کرد: آموزش دفاع علیه جنگ افزارهای بیولوژیکی، روش های مقابله موثر علیه بسیاری از باکتری ها، ویروس ها و توکسین هایی را که می توانند در جنگ ها به کار بروند را یاد خواهد داد و مهم این است که کاربرد صحیح اطلاعات پزشکی ارائه شده می تواند در بسیاری از موارد از آسیب بسیاری از نیروها جلوگیری کند یا اثرات مخرب بر آنها را به حداقل برساند.

