اجرای تئاترهای خیابانی در ایام نوروز در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سعادتی فرد ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد نوروزی شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: نمایشگاه عکس معماری دزفول در نگارخانه هنرمندان دزفول بر پا شده و تا پایان اسفند ماه برقرار است.

وی از برپایی نمایشگاه های عکس و نقاشی در نگارخانه ژرفای هنر و نگارخانه هنرمندان در ایام نوروز در این شهرستان خبر داد و افزود : نمایشگاه کتابی نیز در سالن کوثر در ایام نوروز بر پا خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول بیان کرد: نمایش دزفولی و مفرح عروسی دختر حاجی الماس نیز روزها در سالن نمایش مجتمع فرهنگی- سینمایی دزفول آغاز شده و در ایام عید نیز ادامه دارد.

سعادتی فرد همچنین از اجرای تئاترهای خیابانی در ایام نوروز خبر داد و گفت: اینگونه تئاترها نیازمند کمک های مالی است که امیدواریم فرمانداری و سایر دستگاه ها در این زمینه یاریگر ما باشند.

پاکسازی بخش مرکزی به مناسبت نوروز

بخشدار مرکزی دزفول نیز در این جلسه اظهار کرد: پاکسازی و تسطیح ورودی های تمامی شهرها و روستاهای بخش مرکزی به مناسبت نوروز آغاز شده است.

نصر اله فخر مجدیان با بیان اینکه برپایی سیاه چادر در چهارراه آوج با همکاری شهرداری صفی آباد در دستور کار است، تصریح کرد: این سیاه چادرها با پیگیری به عمل آمده در شمس آباد و سیاه منصور نیز بر پا خواهند شد.

وی گفت: بخش مرکزی دزفول با همکاری مردم و دهیاران آماده استقبال از مسافران نوروزی است.