۵۰۰ زائر سرا آماده پذیرایی از مسافران نوروزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مومنی مقدم در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار نفر در زائر سراهای بقاع متبرکه اسکان یافته اند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۸۰۰ هزار نفر در بقاع متبرکه استان طی ایام نوروز سال گذشته تصریح کرد: علاوه بر ۵۰۰ زائر سرا آلاچیق و چادرهایی نیز برای اسکان موقت مسافران پیش بینی کرده ایم.

وی تصریح کرد: بیشترین حضور مسافران در ایام نوروز در بقاع سیدالحسین نهبندان، مسجد ابوالفضل و سیدعلی نهبندان و شاه سلیمان علی خوسف و بی بی زینب خاتون سربیشه بوده است.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف از بهمن ماه سال جاری بیان کرد: ثبت نام متقاضیان تا پایان فروردین ماه ادامه دادرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی بیان داشت: تا کنون ۴۶۱ نفر به صورت اینترنتی در این دوره از مسابقات از خراسان جنوبی ثبت نام کرده اند.

مؤمنی‌مقدم از افزوده شدن چهار رشته به این دوره از مسابقات خبر داد و گفت: مسابقات خواهران در ۱۱ رشته و برادران در ۱۶ رشته برگزار می‌شود.

به گفته وی ۸۰۰ نفر از شرکت کنندگان مرحله اول به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.