  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه:

نژادپرستی و راست افراطی بزرگترین مشکلات اروپا/ انتقاد از فرانسه

نژادپرستی و راست افراطی بزرگترین مشکلات اروپا/ انتقاد از فرانسه

وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه با انتقاد از گسترش جریان های نژادپرستی و راست افراطی در اتحادیه اروپا، این دو مفهوم را بزرگترین مشکلات پیش روی اتحادیه اروپا و ناقض حقوق بشر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «عمر چلیک»، وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه در سخنرانی روز دوشنبه خود گرایش های راستگرایانه افراطی و نژادپرستی را بزرگترین مشکلات در پیش روی اتحادیه اروپا دانست.

وی که این سخنان را در راستای تنش های به وجود آمده اخیر میان ترکیه و هلند مطرح می کرد، گفت: جبهه گرفتن هلند در برابر ترکیه ارزش های اساسی اتحادیه اروپا را تهدید می کند.

وی همچنین از درخواست دولت های روسیه و فرانسه در جهت دعوت کردن دو طرف این مناقشه به اعتدال و میانه روی، گفت که هلند با به کارگیری فشار بیش از حد علیه معترضین ترکیه در عمل حقوق بشر را نقض کرده است.

وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه هشدار داد که نژادپرستی تهدید علیه حقوق بشر بوده و اتحادیه اروپا را تهدید می کند. بنابراین اتحادیه اروپا باید راهی برای حل این معضل بیابد.

چلیک در بخش دیگری از سخنان خود، نخست وزیر فرانسه را عامل تقویت راست افراطی در این کشور دانست و گفت: نخست وزیرِ «اولاند» این کشور را به سمت راست افراطی سوق داده است.

کد مطلب 3931677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها