آمادگی ۱۰۳ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در فومن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان فومن، شاهین کوچکی در جلسه توجیهی ستاد اسکان که عصر دوشنبه با حضور مدیران مجری طرح مدارس اسکان در اداره آموزش و پرورش فومن برگزار شد، اظهار کرد: آموزش‌ و پرورش فومن همه‌ ساله در ایام عید نوروز پذیرای همکاران فرهنگی و همچنین مسافران نوروزی برای اسکان است.

وی با اشاره به اینکه تلاش شده تا با تجهیز ویژه و مناسب مدارس سبب افزایش ماندگاری مسافر در شهرستان فومن شویم، افزود: افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در توسعه اقتصادی شهرستان مفید و موثر بوده و می‌تواند به اقتصاد مردم کمک کند.

سرپرست آموزش‌ و پرورش فومن به وجود مناطق گردشگری تاریخی و طبیعی همانند شهرک تاریخی ماسوله و قلعه رودخان در شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: فومن یکی از قطب های گردشگری گیلان محسوب شده و به همین منظور ستاد اسکان باید از تمامی امکانات موجود برای پذیرایی از مسافران نوروزی استفاده کند.

وی با بیان اینکه در طرح اسکان نوروزی ۱۰۳ کلاس درس در قالب ۱۵ آموزشگاه در شهرستان فومن آماده شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۲۵ کلاس در گروه (الف) و ۷۶ کلاس در گروه (ب) قرار دارند. همچنین اردوگاه شهید مطهری و خانه معلم ماسوله نیز برای مسافران نوروزی آماده‌ شده است.