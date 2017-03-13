جشنواره قصه گویی «خیال صورتی» در دلوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارعی عصر دوشنبه در این جشنواره ضمن قدردانی از حضور رودابه حمزه ای شاعر و نویسنده حوزه کودکان اظهار داشت: نام هایی چوم حمزه‌ای که در ادبیات کودکان نقش بسزایی دارد هیچ گاه از ذهن دانش آموزان پاک نخواهد شد و اداره آموزش و پرورش دلوار در این راستا با برگزاری جشنواره های ادبی سعی در معرفی بزرگان و مفاخر این سرزمین دارد.

وی افزود: وقتی کودکان قصه می‌شنوند، بهتر گوش می‌دهند و از زبان محاوره‌ای یا نوشتاری قصه بیشترین لذت می برند.

زارعی ادامه داد: با قصه‌گویی کودکان آماده به کارگیری زبان در بازی‌ها و یادگیری‌هایشان می‌شوند.

رودابه حمزه‌ای نیز با تقدیر از دعوت آموزش و پرورش دلوار و باشگاه رنگین کمان در برگزاری این جشنواره گفت: قصه گویی از کهن ترین ادبیات یک سرزمین است واز جذاب ترین بخش های ادبی است.

وی افزود: قصه‌گویی یک هنر است و آنچه آن را به هنر تبدیل می‌کند تخیل خلاق جاری در آن است که در قالب خلاقیت کلامی جلوه‌تر می‌شود.

حمزه ای یادآور شد: قصه گویی از بهترین روش‌های آموزش کودکان خردسال است که لذت بردن از قصه و کتاب را به آن‌ها می‌شناسد و به آنان فرصت کسب مهارت های اجتماعی، حل مسئله، گوش دادن فعال، تمرکز، تقویت مهارت‌های کلامی و پرورش خلاقیت را عرضه می کند.

مدیر باشگاه کتاب خوانی رنگین کمان نیز گفت: از حمایت مدیر آموزش وپرورش دلوار در برگزاری این جشنواره که برای اولین بار در دلوار اتفاق می افتد تقدیر وتشکر می شود.

سمیه شیرکانی افزود: این باشگاه در راستای توسعه فرهنگ و مطالعه برنامه‌های گسترده‌ای برگزار کرده و در جام باشگاه‌های کتاب خوانی به عنوان یک باشگاه فعال مورد تقدیر قرار گرفت و مریم باشی نیز برگزیده بخش نامه به نویسنده شد.