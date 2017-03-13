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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۴۸

فرماندار قوچان در شورای اداری:

استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ فرد یا گروه خاصی ممنوع است

استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ فرد یا گروه خاصی ممنوع است

قوچان- فرماندار قوچان گفت: مدیران در ساعات اداری حق حمایت یا استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ فرد یا گروه خاصی را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان به تشریح برنامه های اجرایی سال ۹۵ پرداخت و اظهار کرد: در بخش عمرانی ۷۹ پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح شد.

وی افزود: معدل تخصیص اعتبارات شهرستان قوچان ۳۱ میلیارد تومان بوده است که مدیران شهرستان باید برای پیگیری و مبادله موافقت نامه ها تلاش بیشتری را انجام دهند.

قامتی در ادامه به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۲هزار متقاضی در شهرستان قوچان اشاره کرد و گفت: اقدامات کمیته امداد و اداره بهزیستی در حوزه اشتغال زایی قابل تقدیر است و باید در حوزه تعامل با بانک ها نیز اقدامات را به نتیجه مطلوب برسانیم.

فرماندار قوچان در ادامه با اشاره به کاهش ۳ درصدی میزان طلاق در شهرستان بیان کرد: با برگزاری جلسات مشاوره قبل از ازدواج به این نتیجه مطلوب رسیده ایم و در حوزه فعالیت بانوان از نظر عملکرد استانی رتبه برتر در  بین شهرستان ها تا پایان امسال را داریم.

وی تصریح کرد: همچنین در حوزه قضایی کاهش زندانیان، قتل، تصادفات منجر به فوت و جرحی را شاهد بودیم که این اقدامات با تلاش همه دستگاه های مربوطه و مدیریت صحیح تحقق یافته است.

فرماندار قوچان در ادامه خاطرنشان کرد: اگر خود را خادم مردم می دانیم، وظیفه ای داریم که باید در چارچوب قانون آن را به انجام برسانیم و با توجه به اینکه انتخابات آینده در پیش است، تاکید می شود مدیران در ساعت اداری حق حمایت یا استفاده از امکانات دولتی برای فرد یا گروه خاصی را ندارند و همه باید بستر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی به مشارکت بالای مردم قوچان در انتخابات گذشته اشاره کرد و گفت: در دوره های قبل مردم قوچان با مشارکت خود، از میانگین استانی عملکرد بهتری داشتند و به لطف خدا شاهد حضور حداکثری در انتخابات پیش رو نیز خواهیم بود.

کد مطلب 3931682

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