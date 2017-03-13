به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم و پایانی بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش مردان عصر امروز با برگزاری چهار دیدار در شهرهای گچساران، کاشان، کرمان و سبزوار پیگیری شد.

رقابت‌های این هفته از لیگ برتر حساسیت بسیار زیادی برای سه تیم صدرنشین لیگ داشت، سرنوشت کسب عنوان قهرمانی در گروی برد و تفاضل گل این سه تیم بود.

شهرداری کاشان تیمی که در نیمی از لیگ برتر در رده دوم جدول جای داشت و تنها سه هفته موفق شده بود به رده نخست لیگ صعود کند، در هفته پایانی میزبان تیم مرودشت بود. شاگردان علیرضا حبیبی در این دیدار نزدیک و حساس که برایشان جنبه فینال داشت، تنها با اختلاف یک گل پیروز شدند و جشن قهرمانی را در خانه خود گرفتند.

در مراسم اهدای کاپ قهرمانی این دوره از رقابت‌های لیگ، علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال و عباسعلی اکبری سرپرست پیشین این فدراسیون در شهر کاشان حضور داشتند و کاپ قهرمانی را به این تیم اهدا کردند.

در دیگر دیدار مهم این هفته، تیم نفت و گاز گچساران میزبان نماینده اراک بود. نفتی‌ها برای اینکه ۱۳ هفته متوالی عنوان صدرنشینی را در اختیار داشتند، برای تصاحب عنوان قهرمانی، نیاز به پیروزی در این بازی و شکست تیم شهرداری کاشان بودند، اما شانس با این تیم یار نبود.

نفت و گاز گچساران در این بازی برابر نماینده اراک به پیروزی رسید و در نهایت با تکرار عنوان نایب قهرمانی، این دوره فصل لیگ را به پایان رساند.

در سومین دیدار مهم هفته، تیم فولاد مبارکه اصفهان مهمان تیم مس کرمان بود. فولادی‌ها نیز یکی از شانس‌های کسب عنوان قهرمانی بودند. در صورت شکست دو تیم شهرداری کاشان و نفت و گاز گچساران، این تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی بود. شاگردان محسن طاهری در این بازی میزبان خود را شکست دادند اما به عنوان سومی بسنده کردند.

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر با هدایت محسن طاهری، مدیرعامل باشگاه خود در لیگ حضور داشت.

در آخرین دیدار این هفته، تیم بیتای سبزوار برابر مهمان خود نیروی زمینی تهران متحمل شکست شد و آخرین دیدار این هفته نیز بین دو تیم توسعه و عمران بافق و شهرداری ارومیه برگزار نگردید.

گفتنی است دو تیم توسعه و عمران بافق و شهرداری ارومیه از رقابت‌های لیگ برتر به دسته یک سقوط کردند. با پایان یافتن ماراتن رقابت‌های لیگ برتر، تیم شهرداری کاشان با ۲۷ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم نفت و گاز گچساران با ۲۶ امتیاز عنوان نایب قهرمانی را برای دومین سال تکرار کرد و تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۲۵ امتیاز سوم شد.

نتایج کامل هفته پایانی از رقابتهای لیگ برتر هندبال به این شرح است :

* نفت و گاز گچساران۳۵ - هپکو اراک ۳۰

* شهرداری کاشان۳۰ - هیأت هندبال مرودشت ۲۹

* توسعه و عمران بافق یزد - شهرداری ارومیه ( برگزار نشد )

* صنعت مس کرمان۲۱ - فولاد مبارکه سپاهان ۲۴

* بیتا سبزوار ۲۹ - نیرو زمینی تهران ۲۸