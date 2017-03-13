پیش فروش ۱۵۰ هزار بلیط قطار/امکان افزایش قطارها با تقاضای مردمی

عبدالکریم درویش‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش فروش بلیط ها را از بیش از یک ماه یعنی از اوایل بهمن و از طریق اینترنتی و باجه ها شروع کردیم.

وی خبر داد: بر اساس اطلاعات سیستمی تا پایان سال یعنی ۳۰ اسفند کل بلیط ها فروش رفته است. ظرفیتی که برای پیک نوروزی یعنی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ایجاد کردیم برای اهواز ـ خرمشهر به تهران و اهواز ـ خرمشهر به مشهد و بالعکس هر دو مسیر حدود ۱۵۰ هزار صندلی است.

مدیرکل راه‏ آهن جنوب ادامه داد: ظرفیت ایجاد شده برای سفرهای درون استانی نیز ۱۰۰ هزار صندلی از مسیرهای اهواز به بندر امام، خرمشهر و اندیمشک و بالعکس است.

درویش زاده با تأکید بر اینکه در صورتی که تقاضا باشد قابلیت افزایش خدمات دهی به مسافران وجود دارد، گفت: بین تاریخ های یکم تا ۱۲ فروردین نیز در حال حاضر امکان فروش بلیط در سیستم برای رفت و برگشت از مقصد اهواز به تهران و مشهد و بالعکس هم وجود دارد.

وی بیان کرد: روزانه دو قطار برای مشهد و چهار قطار نیز برای تهران داریم. هر چند تمام بلیط های برون استانی پیش فروش شده ولی به صورت روزانه بخشی از ظرفیت را برای کسانی که در روز قصد تهیه بلیط فوری دارند را نگه داشته ایم.

مدیرکل راه‏ آهن جنوب با بیان اینکه عید نوروز را پیشاپیش به همه هم استانی ها و مسافران تبریک می گویم، خواستار شد: همه مسافران در صورتی که قصد سفر به استان خوزستان را دارند، حتی المقدور بلیط خود را از قبل تهیه کنند چون برای رفت و برگشت ها با توجه به ایام پرتردد امکان مواجه شدن با کمبود جا پیش بینی می شود.

درویش زاده اضافه کرد: این امکان وجود دارد که نتوانیم برای آنها جایی ایجاد کنیم و اگر زودتر اقدام کنند هم برای خودشان مشکلی پیش نمی آید و هم اینکه تکلیف ما را برای لزوم افزایش تعداد قطارها روشن می کنند.