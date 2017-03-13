غلامرضا جلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه اهواز ستاد سفرهای نوروزی شهرستان را شامل ۱۰ کمیته تشکیل دادیم. نمایندگان هر کدام از این کمیته ها از هشت اسفند تا ۱۵ فروردین از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب حضور فعال داشته و به مردم خدمات رسانی خواهند داشت.

وی افزود: در ایام نوروز در ساحل رودخانه کارون دو نمایشگاه صنایع دستی از یک فروردین تا ۱۵ فروردین برپا می کنیم. یکی از این نمایشگاه ها در جاده ساحلی به سمت گلستان و دیگری نیز جنب کتابخانه عمومی برگزار می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی اهواز تصریح کرد: جشنواره اقوام و آیین های قدیمی اقوام و همچنین برگزاری نمایشگاه عکس اهواز زیبا را در ساختمان صنایع دستی جنب هتل پارس اهواز نیز از دیگر برنامه های نوروزی اهواز است.

جلیلی با اعلام اینکه برنامه شب های فرهنگی در خانه ماپار برگزار می شود، خبر داد: ۱۵ کیوسک از من بپرس با همکاری شهرداری را در اهواز مستقر کرده و از نیروهای متخصص و راهنما برای خدمات رسانی به مردم بهره مند شده ایم.

وی عنوان کرد: امسال برای اولین بار در کنار ساحل برنامه نوروزگاه همزمان با سراسر کشور اجرا می کنیم که طی آن آیین های نوروزی را برگزار می کنیم. آیین های قدیمی را با نمایش گذاشتن احیا می کنیم.

دبیر ستاد سفرهای نوروزی اهواز با بیان اینکه بروشور و نقشه های شهری هم چاپ شده یادآور شد: ستاد اسکان های آموزش و پرورش را نیز تحت پوشش قرار می دهیم که راهنمایانی را در این ستادها مستقر می کنیم.

جلیلی ادامه داد: در ورودی های شهر نیز پخش موسیقی و راه اندازی چادرهای عشایری را به همراه اجرای آیین های سنتی اقوام و خوراکی های محلی از مهمانان پذیرایی می شود.

وی گفت: طبق روال هر ساله با همکاری شهرداری اهواز تور اهواز گردی رایگان هم در این ایام داریم که هر روزه با خودروهای مستقر از مقابل نمایشگاه بین الملل اهواز شروع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی برنامه های اعلام شده توسط دبیر ستاد سفرهای نوروزی اهواز از یک فروردین اجرا و تا پایان روز ۱۵ فروردین هم ادامه خواهد داشت.