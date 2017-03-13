وظیفه رسانه ها در قبال حقوق شهروندی ایجاد حق پرسشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانی فر بعد از ظهر دوشنبه در همایش رسانه و حقوق شهروندی با تشریح مشنور حقوق شهروندی اظهارداشت: : واژه حقوق شهروندان در ۲۰ فروردین سال ۸۳ در نظام جمهوری اسلامی ایران وارد شد و در نهایت در آذر سال ۹۵ موضوع حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم در ۱۲۰ ماده، ۲۲ بند و ۱۵ الحاقیه به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه حق حریم خصوصی یکی از محل‌های مورد مناقشه در فضای مجازی و رسانه‌هاست و این موضوع از آزادی مطبوعات شروع می‌شود افزود: حقوق شهروندی باید از مقاطع پایینی همانند آموزش و پرورش شروع شود و تا دانشگاه ادامه یابد و بر رسانه‌ها و اصحاب رسانه وظیفه است که بند بند این حقوق را برای مردم تبیین کنند.

رئیس دانشگاه علمی کابردی فرهنگ وهنر کشور گفت: آگاهی بخشیدن به جامعه نسبت به حقوق شهروندی از وظایف رسانه هاست و متولیان رسانه ها باید به تقویت فضای پرسشگری در جامعه کمک کنند.

سلطانی فر افزود: جلوگیری از ترویج خشونت و تقویت راهکار مذاکره و گفتگو در حل و فصل مناقشات از مهمترین دستاوردهای رسانه ای حقوق شهروندی است و رسانه ها می توانند با آموزشهای خود زمینه تشخیص مطالب درست از نادرست و مطالب تحریف شده درچرخه اطلاعات به ویژه فضای مجازی را فراهم کنند.

رئیس دانشگاه علمی کابردی فرهنگ وهنر کشور با بیان اینکه مسئولان ما نسبت به نقادی واکنش مناسبی از خود نشان نمی‌دهند و در مقابله با سئوالات مردم تلاش در فرار از پاسخ‌گویی دارند اضافه کرد: امروز باید بحث حقوق شهروندی را با محوریت رسانه نظاره کنیم و رسانه باید جایگاه بالای خود در احیای حقوق شهروندی را قدر بداند.

سلطانی‌فر بیان کرد: مسئولان ما نسبت به نقادی واکنش مناسبی از خود نشان نمی‌دهند و در مقابله با سئوالات مردم تلاش در فرار از پاسخ‌گویی دارند؛ اگر فضای پرسش را ایجاد کنیم پس از گذشت مدت زمانی مسئولانی که به‌دنبال گریز از سؤالات مردم هستند هم مجبور می‌شوند تا پاسخگو باشند.