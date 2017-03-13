تقویت تفکر حقوق شهروندی زمینه ساز دستاوردهای اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عطاپور بعد از ظهر دوشنبه در همایش رسانه و حقوق شهروندی با بیان اینکه ابلاغ منشور حقوق شهروندی را یکی از دستاوردهای دولت عنوان کرد و اظهارداشت: حقوق شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی هم مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی به گفتمان ملی تبدیل شود و اصحاب رسانه باید در بسترسازی این موضوع وارد میدان شوند عنوان کرد: این نشست در نوع خود بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سطح کشور در جایگاه دوم قرار دارد و ورود اصحاب رسانه به این موضوع لازم و بسیار با ارزش است.

وی افزود: همه باید تلاش کنند حقوق شهروندی به گفتمان ملی تبدیل شود و این بسترسازی با ورود و حضور اصحاب رسانه امکان پذیر است و در این راستا باید اصحاب رسانه در مسیر اطلاع رسانی به مردم گام بردارند تا بتوان به این حوزه ورود کرد.

عطاپور خاطرنشان کرد: حوزه روابط عمومی نیز باید با رسانه‌ها تعامل عمیقی داشته باشند تا بر اساس این تعامل بتوانیم تبیین صحیحی از حقوق شهروندی در سطح شهروندی داشته باشیم و برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها در این حوزه نقش مثمر به ثمری می‌تواند داشته باشد.

وی بیان کرد: حقوق شهروندی یکی از آرمان‌های ملی تاریخی مردم ایران است چنان که بیش از ۲۰۰ سال پیش چنین موضوعی نخست در زمان حکومت مشروطه صورت گرفت و در زمان انقلاب اسلامی ایران نیز مردم به دنبال تغییر از نظام ارباب رعیتی به نظام مردمی اسلامی بودند.

عطاپور تصریح کرد: حقوق شهروندی برگرفته از فصل سوم قانون اساسی است و همگان یقین داریم قانون اساسی ما برگرفته از قرآن، آموزه‌های دینی و روایت‌های صدر اسلام است و از این رو هیچ تضادی بین جناحین وجود ندارد و همگان باید تلاش کنند این موضوع در این دولت و دولت‌های دیگر تثبیت شود.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: در حوزه حقوق شهروندی موضوع برابری و مساوات بیان می‌شود و مدنظر قرار دادن حکمرانی نیز بر همگان لازم است.

وی تاکید کرد: باید در کنار عرصه فرهنگی به دنبال عرصه فردی و جمعی نیز باشیم که حقوق شهروندی در عرصه وسیع انسانی به وجود آید و استفاده از این همایش‌ها و جلسات می‌تواند در جاری کردن حقوق شهروندی به مسئولان و اصحاب رسانه کمک به سزایی کند.

در همایش رسانه و حقوق شهروندی ۶ رسانه برتر استان از بین ۲۰۰ اثر رسانه ای ارائه شده اصحاب قلم در آذربایجان غربی، سه خبرگزاری مهر، ایرنا، ایسنا، دو نشریه محلی دنیز و آچیخ یول و پایگاه خبری نای قلم به عنوان رسانه های برتر در حوزه حقوق شهروندی معرفی و مدیران آنها با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان اجرایی تقدیر شدند.