تمدید تحریم اشخاص حقوقی و حقیقی روسیه توسط اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اتحادیه اروپا تحریم های وضع شده توسط این اتحادیه علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در روسیه و اوکراین را برای شش ماه دیگر و تا سپتامبر ۲۰۱۷ تمدید کرد.

شورای اتحادیه اروپا با اعلام این خبر آورده است: برآورد شرایط (منطقه محل مناقشه میان اوکراین و روسیه) هیچ گونه تغییری را توجیه نمی کند.

گفته می شود ۱۵۰ تن از اشخاص حقیقی و ۳۷ شخصیت حقوقی از هر دو طرف مناقشه در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار دارند.

تصمیم به تمدید تحریم های مذکور پس از آنکه به صورت رسمی در تاریخ ۱۴ مارس در مجله رسمی اتحادیه اروپا اعلام شود، به مرحله اجرا در خواهد آمد.

گفته می شود این لیست تنها یکی از سه بسته تحریمی در نظر گرفته شده از سوی اتحادیه اروپا علیه روسیه است. مابقی تحریم ها همچنین بخش هایی از اقتصاد روسیه را مورد هدف قرار داده است که تا پایان ماه جولای ۲۰۱۷ بر قوت خود باقی خواهند ماند.

به عنوان مثال می توان از محدودیت های اعمال شده در خصوص صدور ویزا و مراودات تجاری با شبه جزیره کریمه، به عنوان بخشی از این بسته تحریمی نام برد.