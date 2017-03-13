اعمال محدودیت حمل و نقل خودروهای سنگین در محور قدیم ساوه- همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کهریزی اظهار داشت: با توجه به آغاز سفرهای نوروزی هموطنان در ایام پایان سال و عید نوروز و تسهیل در تردد مسافران نوروزی، محدودیت تردد خودروهای ترافیکی و تراتزیتی در برخی محورهای استان همزمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی افزود: تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، و ۳۰ اسفندماه سال جاری و ۱۱، ۱۲ و ۱۴ فروردین سال ۹۶ در محور قدیم ساوه – همدان اجرا خواهد شد.

کهریزی خاطرنشان ساخت: رانندگانی که قصد سفر در این روزها را دارند ضمن رعایت قوانین و سرعت مطمئنه، از سلامت خودروی خود مطمئن شوند تا شاهد رخداد تصادفات و حوادث ناگوار نباشیم.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: تیم های پلیس راه این استان به منظور خدمات رسانی مطلوب به مردم طی ایام نوروز در محورهای مختلف ارتباطی استان مرکزی حضور دارند.