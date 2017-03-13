به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر کریمی بعد از ظهر دوشنبه در همایش رسانه و حقوق شهروندی اظهار داشت: خداوند متعال قبل از هر فرد یا مقام دولتی نخستین خالق حقوق شهروندی در عالم هستی است که در دین اسلام با واژه حق‌الناس از آن یاد می‌شود.

وی افزود: کلمه حق‌الناس یک معنی جز حقوق شهروندی ندارد و نسبت دادن حرف کذب و غیبت فردی، از اقلام نقض حقوق شهروندی است که در دین اسلام نیز به آن اشاره شده است و برخی سخنان مسئولان درباره حقوق بشر نشان از تیزهوشی آنان دارد که از آموزه‌های دین اسلام پیروی می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امروزه حکومت‌ها برای دوام حیات خود به قدرت و سرمایه نیاز دارند و در این راستا استفاده از سرمایه‌های مادی و معنوی هر دو با همدیگر نیاز است و حکومت ایران اسلامی از سرمایه معنوی الهی بهره‌مند است و بهره‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی در این میان نیز ضروری است.

وی تصریح کرد: بحث احقاق حقوق شهروندی توسط اصحاب رسانه انجام می‌شود و فضای مجازی که امروزه برای خود فضای واقعی تلقی می‌شود و به یک حقیقت تبدیل شده است باید روز به روز بر اعتماد رسانه‌ها و اصحاب رسانه افزوده شود تا یک گام مؤثر در حفظ نظام جمهوری اسلامی و رعایت حقوق شهروندی برداشته شده باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد حق الناس را مصداق بارز حقوق شهروندی در دین مبین اسلام عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی مورد تاکید پیامبر اسلام (ص)، ائمه اطهار علیهما سلام بوده و ریاست جمهور به عنوان یک حقوقدان با تیزبینی، مبانی حقوق شهروندی را از ریشه دینی و تاریخی کشور استخراج و ابلاغ کرد.