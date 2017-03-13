آمادگی بشرویه برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده بعدازظهر دوشنبه در جلسه خدمات سفر این شهرستان گفت: آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی هستیم.

وی افزود: با همت تمامی مسئولان ادارات و نهادهای برای ثبت خاطره ای خوش در ذهن مسافران نوروزی از شهرستان بشرویه تلاش می کنیم.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: به دنبال آن بودیم که مشکل روشنایی را در ورودی های شهرستان رفع کنیم که متاسفانه با توجه به کمی زمان و اعتبارات این امر انجام نشد اما در همین زمان باقی مانده به منظور زیرسازی مناسب ورودی ها اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

زمان زاده بیان کرد: درحال حاضر صنعت گردشگری یکی از مهم ترین راهکارهای رونق اقتصادی می باشد که بایستی آن را توسعه دهیم.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: به منظور خدمات رسانی بهتر به مسافران اقداماتی نظیر ۱۰۰ کلاس درس توسط آموزش و پرورش، کشیک منظم صنوف و ادارات، مکان اسکان اضطراری و... در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: شهرستان بشرویه با داشتن آثار تاریخی و طبیعی بسیار زمینه مناسبی برای جذب گردشگر دارد لذا ما نیز بایستی با فراهم آوردن زیرساخت های لازم، گردشگری منطقه را رونق بخشیم.