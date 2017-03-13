شرکت ۹۵ هزار نفر از کارکنان نیروی انتظامی در طرح حفظ قرآن کریم

حجت الاسلام و المسلمین ابوتراب بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروی انتظامی سازمان برتر قرآنی در کل کشور هست و این موفقیت به برکت فعالیت های قرآنی آحاد کارکنان و در صحنه بودن فرماندهان آن است.

وی با اشاره به حضور ۹۵ هزار نفری کارکنان نیروی انتظامی در طرح حفظ قرآن کریم افزود: تاکنون ۵۲ هزار نفر از خانواده بزرگ نیروی انتظامی، حافظ حداقل یک جزء از قرآن کریم هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا تاکید کرد: با توجه به مأموریت ها و مسئولیت های خطیر نیروی انتظامی، قرار گرفتن در پناه قرآن، ضروری ترین مسئله است چون به تعبیر حضرت علی (ع) قرآن حافظ و نگهبان آنانی است که در این پناهش قرار گرفته اند.

بهرامی با اشاره به لزوم پایبندی کارکنان ناجا به مسائل قرآنی عنوان کرد: در دنیای پرآشوبی که استکبار برای جهان رقم زده و با تمام امکانات به جنگ با اسلام، قرآن و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آمده، هر خانواده ای که در پناه قرآن قرار گیرد از تهاجمات فرهنگی استکبار در امان است.

وی خبر داد: روز گذشته در همایشی از حافظان قرآن کریم و تعدادی از فرماندهان و مدیران برتر قرآنی خوزستان با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.