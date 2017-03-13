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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

تصادف در کمربندی شمالی اراک جان یک کودک را گرفت

تصادف در کمربندی شمالی اراک جان یک کودک را گرفت

اراک- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با دو کودک در کمربندی شمالی شهر اراک، یکی از این کودکان جان باخت و دیگری نیز مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ابوالفضل امیدی اظهار داشت: گزارشی از برخورد یک دستگاه خودرو با دو کودک به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی صحنه مشاهده شد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با دو کودک چهار و ۱۰ ساله برخورد کرده است که هر دو کودک مصدوم و به بیمارستان انتقال داده شدند.

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: متاسفانه دختر بچه ۱۰ ساله به علت شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد.

کد مطلب 3931705

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