تصادف در کمربندی شمالی اراک جان یک کودک را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ابوالفضل امیدی اظهار داشت: گزارشی از برخورد یک دستگاه خودرو با دو کودک به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی صحنه مشاهده شد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با دو کودک چهار و ۱۰ ساله برخورد کرده است که هر دو کودک مصدوم و به بیمارستان انتقال داده شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: متاسفانه دختر بچه ۱۰ ساله به علت شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد.