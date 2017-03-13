حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دوومیدانی بانوان انتخابی تیم کرمانشاه فردا در چهار رده سنی در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان کرمانشاه افزود: این رقابت‌ها با شرکت بانوان دوومیدانی کار در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار و نفرات منتخب با نظر کمیته فنی در ترکیب اصلی تیم کرمانشاه قرار می‌گیرند.

امیری همچنین شناسایی استعدادهای برتر دوومیدانی را از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات دانست و بیان کرد: هفدهم فروردین سال آینده نیز رقابت های قهرمانی استان را در پیش داریم.

وی گفت: این مسابقات در رده های مختلف سنی بدین شرح است: در نونهالان متولدین ۱۱ دی ۸۰ به بعد، در نوجوانان متولدین ۱۱ دی ۷۸ به بعد، جوانان۱۱دی ۷۶ به بعد و بزرگسالان انجام می‌شود.

امیری به برگزاری نشست هیئت دوومیدانی شهرستان کرمانشاه بانائب رئیس بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در این نشست مشکلات بانوان هیئت دوومیدانی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.