  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۰

رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان کرمانشاه:

مسابقات دوومیدانی انتخابی تیم بانوان کرمانشاه برگزار می‌شود

مسابقات دوومیدانی انتخابی تیم بانوان کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان کرمانشاه گفت: رقابت‌های دوومیدانی بانوان انتخابی تیم کرمانشاه فردا برگزار می‌شود.

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دوومیدانی بانوان انتخابی تیم کرمانشاه فردا در چهار رده سنی در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان کرمانشاه افزود: این رقابت‌ها با شرکت بانوان دوومیدانی کار در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار و نفرات منتخب با نظر کمیته فنی در ترکیب اصلی تیم کرمانشاه قرار می‌گیرند.

امیری همچنین شناسایی استعدادهای برتر دوومیدانی را از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات دانست و بیان کرد: هفدهم فروردین سال آینده نیز رقابت های قهرمانی استان را در پیش داریم.

وی گفت: این مسابقات در رده های مختلف سنی بدین شرح است: در نونهالان متولدین ۱۱ دی ۸۰ به بعد، در نوجوانان متولدین ۱۱ دی ۷۸ به بعد، جوانان۱۱دی ۷۶ به بعد و بزرگسالان انجام می‌شود.

امیری به برگزاری نشست هیئت دوومیدانی شهرستان کرمانشاه بانائب رئیس بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در این نشست  مشکلات بانوان هیئت دوومیدانی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 3931707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها