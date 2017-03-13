انجام پروازهای فوق العاده در فرودگاه بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی بنی عصر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی به بندرعباس، اعلام کرد: فرودگاه بندرعباس از ٢٥ اسفند تا ١٥فروردین آمادگی پذیرش، بدرقه و سرویس دهی مناسب به مسافران نوروزی را دارد.



وی گفت: با درخواست پروازهای فوق العاده در صورتی موافقت می شود که ایرلاین درخواست دهنده کمترین تأخیر و بیشترین رضایتمندی مسافران رو دارا باشد و برای پروازهای فوق العاده خارجی با توجه به زمان تأییدیه داده شده است.

امانی نبی با اشاره به افزایش ٢٠درصدی ظرفیت پارکینگ فرودگاه بندرعباس، عنوان کرد: در ترکیب ورودی و خروجی فرودگاه در دو قسمت ترمینال و قسمت قبل از ترمینال برنامه ریزی هایی جهت تفکیک لاین های خودروهای شخصی، مسافری و امدادی صورت گرفته است.

وی از شروع اجرای عملیات دو سیستم پیشرفته پل تلسکوپی از بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان بندی شده اجرای این سیستم تا تیرماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل فرودگاههای هرمزگان بیان داشت: میانگین پروازهای داخلی از فرودگاه بندرعباس ٤٠سورت در روز و میانگین پروازهای خارجی ١٦سورت در هفته است این پروازها با ٩ ایرلاین داخلی و یک ایرلاین خارجی انجام می شود

وی با بیان احداث باند جدید در فرودگاه بندرعباس بین المللی بندرعباس، افزود: کارهای تملک زمین انجام شده و با اتمام نقل و انتقال اسناد عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

به گفته وی؛ عملیات بهسازی وزیبا سازی و به روز رسانی ترمینال خارجی فرودگاه بندرعباس با اعتبار سه میلیارد تومان در ١٥ فرودین شروع خواهد شد