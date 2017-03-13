  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۵۲

مدیرکل فرودگاههای هرمزگان:

انجام پروازهای فوق العاده در فرودگاه بندرعباس

انجام پروازهای فوق العاده در فرودگاه بندرعباس

بندرعباس - مدیرکل فرودگاههای هرمزگان از انجام پروازهای فوق العاده داخلی از٢٠ اسفند سال جاری در فرودگاه بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی بنی عصر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی به بندرعباس، اعلام کرد: فرودگاه بندرعباس از ٢٥ اسفند تا ١٥فروردین آمادگی پذیرش، بدرقه و سرویس دهی مناسب به مسافران نوروزی را دارد.
 
وی گفت: با درخواست پروازهای فوق العاده در صورتی موافقت می شود که ایرلاین درخواست دهنده کمترین تأخیر و بیشترین رضایتمندی مسافران رو دارا باشد و برای پروازهای فوق العاده خارجی با توجه به زمان تأییدیه داده شده است.

امانی نبی با اشاره به افزایش ٢٠درصدی ظرفیت پارکینگ فرودگاه بندرعباس، عنوان کرد: در ترکیب ورودی و خروجی فرودگاه در دو قسمت ترمینال و قسمت قبل از ترمینال برنامه ریزی هایی جهت تفکیک لاین های خودروهای شخصی، مسافری و امدادی صورت گرفته است.  

وی از شروع اجرای عملیات دو سیستم پیشرفته پل تلسکوپی از بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان بندی شده اجرای این سیستم تا تیرماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل فرودگاههای هرمزگان بیان داشت: میانگین پروازهای داخلی از فرودگاه بندرعباس  ٤٠سورت در روز و میانگین پروازهای خارجی ١٦سورت در هفته است این پروازها با ٩ ایرلاین داخلی و یک ایرلاین خارجی انجام می شود

وی با بیان احداث باند جدید در فرودگاه بندرعباس بین  المللی بندرعباس، افزود: کارهای تملک زمین انجام شده و با اتمام نقل و انتقال اسناد عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

به گفته وی؛ عملیات بهسازی وزیبا سازی و به روز رسانی ترمینال خارجی فرودگاه بندرعباس با اعتبار سه میلیارد تومان در ١٥ فرودین شروع خواهد شد

کد مطلب 3931709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها