تخلف شهرداری ارومیه به کمیته انضباطی کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی از رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در بخش مردان عصر امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. اما دیدار بین دو تیم توسعه و عمران بافق یزد و شهرداری ارومیه به دلایل نامشخصی برگزار نشد.

فرامرز می آبادی دبیر فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون علت عدم برگزاری این بازی گفت: تیم شهرداری ارومیه پیش از برگزاری این مسابقه به فدراسیون اعلام کرد که به یزد نخواهد رفت. ما به این تیم اعلام کردیم که عدم حضورشان در مسابقه این هفته تخلف محسوب می‌شود اما با این حال ارومیه ای ها راهی یزد نشدند و در این خصوص تخلف کردند.

وی افزود: هر چند هر دو تیم یزد و ارومیه به عنوان قعرنشین سقوط شان از رقابت های لیگ برتر از هفته های گذشته قطعی شده بود اما با این حال اصول اخلاقی این بود که هر دو تیم در مسابقه حاضر می شدند و شهرداری ارومیه نیز باید اصول اخلاقی را رعایت می کرد.

می آبادی گفت: تخلف صورت گرفته از سوی تیم شهرداری ارومیه در کمیته انضباطی فدراسیون مطرح و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

دبیر فدراسیون هندبال تصریح کرد: از جمله مواردی که همچنان پرونده آن در کمیته انضباطی فراسیون باز می باشد موضوعاتی چون تماشاچیان تیم سبزوار و هتک حرمت به عوامل تیم ها در بازیهای این شهر، مشکل بازی دو تیم سپاهان و مرودشت و مشکل امروز تیم ارومیه می باشد که به زودی با برگزاری جلسه کمیته انضباطی در این موارد تصمیم گیری خواهد شد.