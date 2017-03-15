مهران کیخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسابقات لیگ برتر هندبال و نایب قهرمانی تیمش، گفت: ما کمی بدشانس بودیم وگرنه می‌توانستیم عنوان قهرمانی لیگ را بدست بیاوریم.حقمان کسب عنوان قهرمانی بود اما سرنوشت تیم با نتایج چند دیدار تغییر کرد.

وی افزود: یکی از بازیهای مهم و سرنوشت ساز تیم ما در هفته های اخیر برابر تیم شهرداری کاشان بود که در ۵ ثانیه آخر و در شرایطی که تیم ما برنده بازی بود با اشتباه خودمان نتیجه به تساوی کشیده شد و همین مسئله شرایط نفت را در ادامه رقابت های لیگ برتر تغییر داد. بازی برابر تیم شهرداری برابر ما تعیین کننده و سرنوشت ساز بود اما با عدم مدیریت تیم در میدان بازی نتیجه این دیدار مهم را از دست دادیم.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران با بیان اینکه برخی مشکلات دیگر نیز در تکرار عنوان نایب قهرمانی تیم نفت و گاز گچساران تاثیر داشت، خاطرنشان کرد: شاید بهتر باشد در این خصوص صحبت نکنم چون ناراحت می شوم اما داوری های صورت گرفته در مسابقات تا حدی بر روی نتایج لیگ تاثیر داشت. درصد خطاهای داوران کم بود اما اشتباهاتی نیز داشتند که بر روی نتیجه نهایی مسابقه تاثیر گذاشت.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردان جوانش در این دوره از رقابت های لیگ برتر، تصریح کرد: من از شاگردان جوانم در این مسابقات رضایت داشتم. تیم ما ۱۳ هفته متوالی صدرنشین لیگ برتر بود. چند هفته ای بعد از تساوی و یک شکست متحمل شده این عنوان را از دست دادیم اما دوباره در هفته شانزدهم به صدر جدول بازگشتیم و در نهایت در هفته سرنوشت ساز لیگ با وجود کسب پیروزی به عنوان نایب قهرمانی بسنده کردیم.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران با ابراز رضایت از برگزاری این دوره از مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور گفت: شاهد برگزاری لیگی خوب و با کیفیت بودیم. فاصله تیم ها بسیار به هم نزدیک بود و سرنوشت برد و باخت ها با تساوی یا تنها یک اختلاف گل برتری مشخص می شد. در تاریخ لیگ برتر هندبال ایران برگزاری چنین لیگی بی سابقه بود. در هفته نهایی سه تیم شانس کسب عناوین اول تا سوم را داشتند، سه جام تهیه شد و مدال های قهرمانی در سه رنگ به سه شهر برده شد. این موضوع جذابیت لیگ را بالا برده و شاهد برگزاری لیگی کم نظیر بودیم.

کیخایی در پاسخ به این سئوال که آیا تیم شما برنامه ای برای حضور در جام باشگاه های آسیا نیز دارد یا خیر؟ گفت: تصمیم برای حضور مجدد در مسابقات جام باشگاه های آسیا برعهده مدیریت وزارت نفت است اما خوب است چنانچه مسئولان تصمیم به اعزام تیم به این رقابت ها دارند از قبل به کادر فنی اعلام کنند تا با آرامش خاطر برنامه ریزی کرده، نفرات و تدارکات و تجهیزات خوبی را برای تیم مهیا کنیم.

بیست و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور عصر روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه با کسب عنوان قهرمانی تیم شهرداری کاشان به پایان رسید. تیم نفت و گاز گچساران دوم شد و تیم فولاد در رده سوم ایستاد.