همدان از نظر سیاسی شهری پویا و اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر ناظری پور بعدازظهر دوشنبه در آیین معارفه سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان با تقدیر از حسن اعتماد و انتخاب مدیران استان نسبت به وی در سپردن این مسئولیت گفت: حمایت مدیران استان برای اینجانب سرمایه بزرگی است که قطعا به این مهم افتخار می کنم.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان کمک به برگزاری انتخابات سالم، آرام و با مشارکت بالا را از جمله مهمترین برنامه های کاری پیش روی خود برشمرد و افزود: همدان به لحاظ سیاسی شهری پویا و اثر گذار در غرب کشور است که فعالان سیاسی آن ارتباط خوبی با فعالان مرکز کشور دارند.

وی با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی، تاریخی و قومی همدان عنوان کرد: همدان مرکز مبادلات و مواصلات غرب کشور محسوب می شود و در بسیاری از تحولات و تحرکات نیز اثرگذار است.

ناظری پور پیگیری سیاستهای عمومی کشور و دولت تدبیر و امید را از جمله محورهای کاری خود اعلام کرد و افزود: با التزام به قانون و تکیه بر منش اعتدال به اهداف سازمانی توجه و بر حفظ منافع مردم و مصالح کشور تاکید دارم.

در پایان این نشست حکم سرپرستی معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان توسط مدیر کل دفتر سیاسی و امور انتخابات استانداری به علی اصغر ناظری پور تقدیم شد.