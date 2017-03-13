تفنگداران آمریکایی وارد الحسکه سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش ترکیه نیروها و تجهیزات کمکی به شهر کلیس در جنوب شرقی این کشور در مرز با سوریه اعزام کرد.

منابع ترکیه ای اعلام کردند: کاروان ادوات زرهی و خودروهای نظامی به منطقه البیلی در شهر کلیس وارد شده است.

همزمان شبکه روسیاالیوم به نقل از برخی منابع امنیتی کُردی اعلام کرد که صدها نظامی آمریکایی به فرودگاه الرمیلان در حومه شهر قامشلی در استان الحسکه در شمال سوریه وارد شده اند.

این منابع امنیتی کُردی بیان کردند: نیروهای آمریکایی از پایگاه آمریکا در اقلیم کردستان عراق از پنج روز قبل در عملیات هلی برن بالگردهای آمریکایی وارد منطقه شده اند.

منابع مذکور به انتقال سلاح های پیشرفته و توپخانه به منطقه اشاره کردند و اعلام کردند: جنگ افزارهایی که انتقال آنها با بالگرد مشکل است به شکل زمینی از گذرگاه سیمالکا منتقل می شوند.

منابع کُردی بیان کردند: تعداد نیروهای آمریکایی که در حال حاضر در سوریه به سر می برند از دوره باراک اوباما بیشتر شده اند. هم اکنون تفنگداران دریایی آمریکا وارد سوریه می شوند در حالی که قبلا فقط مستشاران و کارشناسان نظامی می آمدند.

این در شرایطی است که رسانه ها از حضور ۲۰۰ نظامی آمریکایی در حومه منبج در شمال سوریه خبر داده بودند.