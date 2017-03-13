ایران آماده همکاری با «صندوق جمعیت سازمان ملل» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «لیلا سیجی جودان» نماینده جدید صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار محمد جواد ظریف، با اشاره به سابقه همکاری خوب بین ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به امکان همکاری بیشتر از سوی ایران با صندوق مزبور با تکیه بر ارزشهای فرهنگی حاکم بر کشورهای اسلامی تاکید کرد.

ظریف همچنین ضمن اشاره به روند افزایش تدریجی سالمند شدن جمعیت کشور، آمادگی کشورمان را جهت همکاری با صندوق جمعیت سازمان ملل به منظور تدوین سیاست های جدید جمعیتی اعلام داشت.

وی افزود: حضور نماینده جدید صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در طرح های جاری صندوق و ایجاد نمونه و الگویی خوب از همکاری برای دیگر کشورهای منطقه خواهد بود.

جودان نیز حضور خود را در تهران فرصت خوبی برای ادامه همکاریها بین جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل دانست و افزود: صندوق جمعیت سازمان ملل از طرح استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سیاست های جمعیتی آن به منظور حصول به فرصت های جمعیتی در آینده حمایت به عمل می آورد و فرصت های زیادی به منظور همکاری بین دو طرف وجود دارد.